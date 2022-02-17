Не майнінгом єдиним: альтернативні способи заробітку на криптовалютах

Користувачі можуть пасивно заробляти на своїх криптогаманцях, здавати криптовалюту в оренду або створювати токени.

Сучасні блокчейн-технології пропонують не тільки майнінг і торгівлю криптовалютою, але й інші способи заробітку. Про найперспективніші з них розповіло видання "РБК".

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Створення майстерноди

У деяких блокчейнах існує дворівнева мережа: якщо на першому транзакції проводяться завдяки майнерам, то другий "живе" за рахунок майстернодів — це спеціальні криптогаманці з розширеними функціями, в яких міститься повна версія блокчейна та синхронізуються операції в режимі реального часу. Власники отримують винагороду за умовну оренду майстерень — у цьому спосіб нагадує майнінг.

Найбільш відомий блокчейн, який використовує таку систему, — це Dash. Усередині мережі гаманець можна перетворити на майстерноду, якщо на ньому зберігається щонайменше 1 тисяча токенів Dash ($113 тис. за курсом на 17 лютого). Власники одержують 45% комісій за транзакції, пропорційно до суми вкладу. Великою перевагою перед майнінгом є той факт, що створення майстерноди не потребує високопродуктивного комп'ютера або так званої ферми. У такий спосіб можна заробляти в мережах Horizen (ZEN), PIVX (PIVX), Energy (NRG), Sapphire (SAPP).

Лендінг

Криптовалюту можна передавати іншим користувачам під відсоток у межах процесу під назвою лендінг. Послугою активно користуються криптовалютні біржі задля забезпечення ліквідності, і навіть інвестори до укладення угод. Надіслані в борг токени блокуються за допомогою смарт-контрактів залежно від типу лендінгу. Наприклад, найбільша біржа Binance передбачає:

безстроковий контракт — низька відсоткова ставка, але кошти можна вивести чи внести будь-якої миті;

фіксований контракт — більш висока відсоткова ставка, але кошти блокуються на певний термін, протягом якого їх не можна переказати.

Binance пропонує безстрокові контракти з використанням стейблкоїнів USDT (курс прирівнюється до долара США) під 7% річних, а криптовалюта CAKE пропонує такі контракти під 12% річних. Токен популярної гри Axie Infinity (AXS), зі свого боку, оформляє фіксовані контракти під 25% річних, і передані кошти блокуються на сім днів. Лендінг-платформа Celsius забезпечує фіксований контракт на Ethereum під 5,3%.

Фан-токени

Різні організації, насамперед спортивні, випускають власні токени, щоб залучити фанів ексклюзивним контентом. На платформі Socios.com представлено крипту футбольних клубів "Мілан", "Парі Сен-Жермен", "Ювентус", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", а також клуби єдиноборств UFC.

15 лютого команда "Формули-1" BWT Alpine повідомила про запуск своєї криптовалюти ALPINE, купити яку поки що можна тільки на платформі Launchpad, хоча пізніше розробники обіцяють додати можливість покупки за допомогою банківських карток або в мережах P2P. Усього для продажу на Launchpad "відчеканили" 4 млн токенів, що становить 10% від загальної кількості. Максимальний обсяг зборів складе $4 млн, але один користувач не зможе купити більше ALPINE, ніж $10 тис.

Ціна таких токенів часто зростає і натомість знаменних подій у спортивних організаціях. Наприклад, у серпні 2021 року, коли футболіст Ліонель Мессі перейшов у грати у "ПСЖ", криптоатрибут клубу за кілька днів подорожчав на 160%.

Раніше стали відомі п'ять популярних альткоїнів, які підтримують великі інвестори: Terra, Tezos, Cosmos, Solana та XRP. За тиждень у криптовалюти та пов'язані з ними інструменти вклали $75 млн.

Писали також, що мер Нью-Йорка Ерік Адамс уперше отримав зарплату в криптовалюті. Чиновник хоче зробити місто криптовалютним центром світу, щоб створювати робочі місця, залучати фахівців і покращувати економіку.