Вычислят даже президента: Telegram позволяет узнать координаты людей с точностью до метра

Под угрозой может оказаться любой пользователь, активировавший функцию "Люди рядом". Злоумышленникам понадобится лишь старый смартфон на Android, чтобы вычислить жертву.

В мобильной версии мессенджера Telegram действует функция, которая позволяет установить местоположение человека с точностью до метра. Программист с ником JKCTech описал алгоритм действий в GitHub.

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В 2021 году разработчики добавили в Telegram функцию "Люди рядом", которая показывает пользователей, находящихся поблизости, и довольно точное расстояние до них. Таким образом можно посмотреть их профили или написать сообщения, однако номер телефона остается скрытым. Опцию можно включить или выключить в любое время.

"Это может помочь вам найти новых друзей, но также может привлечь нежелательное внимание", — предупреждает уведомление в приложении.

[ + – ] Функция "Люди рядом" в приложении Telegram

Злоумышленники для поиска жертвы могут воспользоваться методом трилатерации в сочетании со спуфингом (подменой) GPS-сигнала. Процедура довольно простая:

Узнать примерное местоположение жертвы, например, город или район. Выбрать точку для обзора в предполагаемой зоне нахождения жертвы, которую можно менять примерно раз в 10 минут. Повторять этот пункт, пока приложение не покажет нужного человека. Записать координаты точки обзора и расстояние до жертвы. Выбрать еще несколько точек обзора поблизости с расстоянием 5-6 км, найти жертву, повторить пункт 3. Вставить собранные данные в таблицу Excel и загрузить в сервис GPS Visualizer, который представит зоны с центрами на выбранных точках в виде разноцветных кругов. Там, где круги пересекаются, и находится жертва.

[ + – ] Так выглядит трилатерация на карте

Процесс занимает примерно полчаса, если его выполнять вручную. Программист JKCTech создал систему, способную выполнять его автоматически за считанные минуты. Программа определяет местоположение всех пользователей Telegram, активировавших функцию, в выбранной зоне.

[ + – ] Карта, отображающая пользователей Telegram

JKCTech отмечает, что помимо пользователей, отследить по местоположению можно и групповые чаты. Благодаря функции "Люди рядом" появилась возможность читать сообщения в таких группах, не присоединяясь к ним. Таким образом можно найти чаты, где люди продают нелегальные товары или оказывают услуги.

Фокус обратился к специалисту по тестированию мобильных приложений и главе "Гильдии IT-cпециалистов" Тарасу Розкишному, который проанализировал публикацию на GitHub. Он использовал эмуляторы в среде Android Studio, чтобы проверить работу программы, размещенной JKCTech.

По словам эксперта, на эмуляторах воссоздать алгоритм можно, однако реальные устройства для определения местонахождения юзера используют много разных компонентов: WiFi, Bluetooth, координаты сети, GPS. В связи с этим, говорит эксперт, использовать GPS-спуфинг позволяют только старые версии ОС Android. Однако это не отменяет тот факт, что при помощи эмулятора на компьютере можно выставить любую геолокацию, воспользоваться методом трилатерации и найти человека с точностью до метра.

"Главный способ защиты — запретить Telegram доступ к геолокации в настройках смартфона", — подытожил Тарас Розкишный.

Ранее писали, как в Telegram сливают списки контактов, номера банковских карт и фото пользователей. Такие данные могут использоваться в преступных целях, например, для шантажа. В 2020 году российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что при помощи Telegram-бота выяснил, как сотрудники ФСБ следили за ним перед отравлением.

Сообщали также, как мошенники используют ботов в Telegram для сбора персональных данных и шантажа. Они угрожают взломать аккаунты или раскрыть информацию о действиях человека родным или коллегам.