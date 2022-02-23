Вирахують навіть президента: Telegram дозволяє дізнатися координати людей із точністю до метра
Під загрозою може бути будь-який користувач, який активував функцію "Люди поруч". Зловмисникам знадобиться лише старий смартфон на Android, щоб вирахувати жертву.
У мобільній версії месенджера Telegram діє функція, яка дозволяє встановити місцезнаходження людини з точністю до метра. Програміст із ніком JKCTech описав алгоритм дій у GitHub.
У 2021 році розробники додали в Telegram функцію "Люди поруч", яка показує користувачів, які перебувать поблизу, і досить точну відстань до них. Таким чином можна переглянути їхні профілі або написати повідомлення, однак номер телефону залишається прихованим. Опцію можна увімкнути або вимкнути в будь-який час.
"Це може допомогти вам знайти нових друзів, але також може привернути небажану увагу", — попереджає повідомлення в додатку.
Зловмисники для пошуку жертви можуть скористатися методом трилатерації в поєднанні зі спуфінгом (підміною) GPS-сигналу. Процедура досить проста:
- Дізнатися приблизне розташування жертви, наприклад, місто або район.
- Вибрати точку для огляду в передбачуваній зоні перебування жертви, яку можна міняти приблизно раз на 10 хвилин. Повторювати цей пункт, поки програма не покаже потрібну людину.
- Записати координати точки огляду та відстань до жертви.
- Вибрати ще кілька точок огляду поблизу відстань 5-6 км, знайти жертву, повторити пункт 3.
- Вставити зібрані дані в таблицю Excel і завантажити в сервіс GPS Visualizer, який представлятиме зони з центрами на вибраних точках у вигляді різнокольорових кіл.
- Там, де кола перетинаються, і є жертва.
Процес займає приблизно пів години, якщо виконувати його вручну. Програміст JKCTech створив систему, здатну виконувати його автоматично за лічені хвилини. Програма визначає розташування всіх користувачів Telegram, які активували функцію, у вибраній зоні.
JKCTech зазначає, що, крім користувачів, відстежити за місцем розташування можна й групові чати. Завдяки функції "Люди поруч" з'явилася можливість читати повідомлення в таких групах, не приєднуючись до них. Таким чином, можна знайти чати, де люди продають нелегальні товари або надають послуги.
Фокус звернувся до спеціаліста з тестування мобільних додатків і голови "Гільдії IT-Фахівців" Тараса Розкішного, який проаналізував публікацію на GitHub. Він використовував емулятори в середовищі Android Studio, щоб перевірити роботу програми, розміщеної JKCTech.
За словами експерта, на емуляторах відтворити алгоритм можна, проте реальні пристрої визначення місцезнаходження користувача використовують багато різних компонентів: WiFi, Bluetooth, координати мережі, GPS. У зв'язку з цим, каже експерт, використовувати GPS-спуфінг дозволяють лише старі версії ОС Android. Однак це не скасовує той факт, що за допомогою емулятора на комп'ютері можна виставити будь-яку геолокацію, скористатися методом трилатерації та знайти людину з точністю до метра.
"Головний спосіб захисту — заборонити Telegram доступ до геолокації в налаштуваннях смартфона", — підсумував Тарас Розкішний.
Раніше писали, як у Telegram зливають списки контактів, номери банківських карток і фото користувачів. Такі дані можуть використовуватися в злочинних цілях, наприклад, для шантажу. 2020 року російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що за допомогою Telegram-бота з'ясував, як співробітники ФСБ стежили за ним перед отруєнням.
Повідомляли також, як шахраї використовують ботів у Telegram для збору персональних даних і шантажу. Вони погрожують зламати акаунти або розкрити інформацію про дії людини рідним чи колегам.