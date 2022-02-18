Во Франции мужчина случайно оставил без Интернета и мобильной связи целый город (фото)

Житель Мессанжа признался, что пользовался запрещенными в стране "глушилками", чтобы ограничить своим детям доступ к соцсетям в ночное время суток.

Во Франции мужчина, пытаясь ограничить своим детям доступ в социальные сети, оставил без Интернета и мобильной связи жителей коммуны Мессанж. Об этом пишет издание LeFigaro.

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Национальное агентство по радиочастотам в феврале получило жалобу от оператора мобильной связи о перебоях в городе Мессанж. Представитель компании сообщил, что проблемы ежедневно наблюдались с полуночи до трех часов ночи. Прибыв на место, представитель агентства с помощью пеленгатора зафиксировал действие глушителя радиочастотных волн.

Поскольку представитель власти не мог на законных основаниях в ночное время явиться в дом, откуда шли сигналы, "развязка" случилась только к утру.

"Владелец дома с радостью признался, что он действительно использовал скремблер, купленный в Интернете! Устройство, о котором идет речь, оказалось многодиапазонной глушилкой, способной нейтрализовать как мобильную телефонию, так и WiFi. Но зачем использовать такое устройство? С какой целью?", — задается вопросом представитель Нацагентства.

Гражданин признался, что пользовался запрещенными во Франции "глушилками" для того, чтобы ограничить своим детям доступ в социальные сети в ночное время суток. Использование оборудования привело к сбою в работе мобильной связи и Интернета не только в Мессанже, но и в соседнем населенном пункте

Представитель Нацагенства в комментарии журналистам отметил, что мужчина предстанет перед судом — незаконное хранение и использование подобного оборудования предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 месяцев и штраф в размере 30 тысяч евро. Помимо этого, жителя Мессанжа оштрафовали на 450 евро за несанкционированное вмешательство в радиочастоты.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал Фокусу, будут ли в Украине отключать мобильную связь и интернет в случае вторжения армии РФ.

Также сообщалось, что вечером 18 февраля в Донецкой и Луганской областях не работала мобильная связь Vodafone и "Киевстар".