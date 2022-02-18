У Франції чоловік випадково залишив без інтернету та мобільного зв'язку ціле місто (фото)

Підозрюваний зізнався, що користувався забороненими в країні "глушилками", щоб обмежити своїм дітям доступ до соцмереж у нічний час доби.

У Франції чоловік, намагаючись обмежити своїм дітям доступ до соціальних мереж, залишив без інтернету та мобільного зв'язку мешканців комуни Мессанж. Про це пише видання "LeFigaro".

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Національне агентство з радіочастот у лютому отримало скаргу від оператора мобільного зв'язку про перебої в місті Мессанж. Представник компанії повідомив, що проблеми щодня спостерігалися з півночі до третьої години ночі. Прибувши на місце, представник агентства за допомогою пеленгатора зафіксував дію глушника радіочастотних хвиль.

Оскільки представник влади не міг на законних підставах у нічний час з'явитися до будинку, звідки йшли сигнали, "розв'язка" трапилася лише до ранку.

"Власник будинку з радістю зізнався, що він дійсно використав скремблер, куплений в інтернеті! Пристрій, про який йдеться, виявився багатодіапазонною глушилкою, здатною нейтралізувати як мобільну телефонію, так і WiFi. Але навіщо використовувати такий пристрій?" — запитує представник Нацагентства.

Громадянин зізнався, що користувався забороненими у Франції "глушилками" для того, щоб обмежити своїм дітям доступ до соціальних мереж у нічний час доби. Використання обладнання спричинило збій у роботі мобільного зв'язку та інтернету не тільки в Мессанжі, а й у сусідньому населеному пункті.

Представник Нацагентства у коментарі журналістам зазначив, що чоловік постане перед судом — незаконне зберігання та використання подібного обладнання передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 місяців та штраф у розмірі 30 тисяч євро. Крім цього, мешканця Мессанжа оштрафували на 450 євро за несанкціоноване втручання в радіочастоти.

[ + – ] Чоловік випадково залишив без інтернету та мобільного зв'язку мешканців свого міста

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів Фокусу, чи в Україні відключатимуть мобільний зв'язок та інтернет у разі вторгнення армії РФ.

Також повідомлялося, що ввечері 18 лютого в Донецькій та Луганській областях не працював мобільний зв'язок Vodafone та "Київстар".