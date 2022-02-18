Meta Цукерберга вылетела из десятки самых дорогих компаний мира

Шестое место в рейтинге, которое ранее занимала экс-Facebook, теперь досталось Tesla Илона Маска.

Корпорация Meta, принадлежащая Марку Цукербергу, больше не входит в топ-10 самых дорогих компаний мира. Причиной тому стала резкая потеря капитализации, сообщает Bloomberg.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Только за полгода Meta лишилась 513 миллиардов долларов капитализации, в связи с чем по состоянию на 17 февраля ее рыночная стоимость составила 565 миллиардов долларов. В июне прошлого года сумма была более 1 триллиона долларов.

Еще недавно Meta располагалась на шестом месте в рейтинге, однако 17 февраля компания заняла 11 место. Предыдущую ее позицию заняла Tesla Илона Маска.

Лидерство в перечне самых дорогих компаний мира досталось корпорации Apple с капитализацией 2,8 триллиона долларов, затем следует Microsoft с 2,2 триллионов долларов. Почетную тройку замыкает саудовская нефтяная компания Aramco с 2 триллионами долларов.

Также в топ-10 расположились Alphabet, Amazon, Nvidia и холдинг Уоррена Баффета Bershire Hathaway.

[ + – ] Список самых дорогих компаний мира

Как сообщалось, в социальной сети Facebook впервые за всю 18-летнюю историю ее существования сократилось количество ежедневных активных пользователей.

Напомним, в Meta сообщили, что Facebook и Instagram могут прекратить работать в Европе, если не будет возможности хранить данные пользователей на серверах в США.