Meta Цукерберга вилетіла з десятки найдорожчих компаній світу

Шосте місце в рейтингу, яке раніше посідала екс-Facebook, тепер дісталося Tesla Ілона Маска.

Корпорація Meta, що належить Марку Цукербергу, більше не входить до топ-10 найдорожчих компаній світу. Причиною цього стала різка втрата капіталізації, повідомляє Bloomberg.

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Тільки за пів року Meta втратила 513 мільярдів доларів капіталізації, у зв'язку з чим станом на 17 лютого її ринкова вартість становила 565 мільярдів доларів. У червні минулого року сума була понад 1 трильйон доларів.

Ще недавно Meta розташовувалась на шостому місці в рейтингу, проте 17 лютого компанія посіла 11 місце. Попередню її позицію посіла Tesla Ілона Маска.

Лідерство в переліку найдорожчих компаній світу дісталося корпорації Apple з капіталізацією 2,8 трильйони доларів, потім слідує Microsoft з 2,2 трильйонами доларів. Почесну трійку замикає саудівська нафтова компанія Aramco з 2 трильйонами доларів.

Також у топ-10 розташувалися Alphabet, Amazon, Nvidia та холдинг Воррена Баффета Bershire Hathaway.

[ + – ] Список найдорожчих компаній світу

Як повідомлялося, у соціальній мережі Facebook вперше за всю 18-річну історію її існування скоротилася кількість щоденних активних користувачів.

Нагадаємо, у Meta повідомили, що Facebook та Instagram можуть припинити працювати в Європі, якщо не буде можливості зберігати дані користувачів на серверах у США.