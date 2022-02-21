Известный корейский режиссер снял фильм на iPhone 13 Pro (видео)

Короткометражка от корейского режиссера впечатляет яркими костюмами героев и необычными предметами боевого искусства.

Известный корейский кинорежиссер Пак Чхан Ук, который работал над созданием "Олдбоя", принял участие в новой рекламной кампании Apple и снял короткометражный фильм на iPhone 13 Pro.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Картина под названием "Жизнь — всего лишь сон" длится 20 минут. Это фэнтезийный фильм о боевых искусствах, который можно посмотреть в свободном доступе на YouTube.

Сюжет фильма таков: гробовщик должен сделать хороший гроб для спасительницы деревни, для чего он выкопал заброшенную могилу и забрал хорошо сохранившиеся доски. Но за этим последовало пробуждение призрака древнего фехтовальщика, которому принадлежал гроб.

Кроме самого фильма компания записала ролик о процессе съемки — в кадр попадает режиссер и члены его команды, которые используют iPhone 13 Pro.

Создатели короткометражки акцентируют внимание на кинематографическом режиме iPhone, способный искусственно размыть фон позади объекта для более эффектной картинки.

Напомним, Apple выпустила рекламное видео iPhone 13 Pro на русском языке.

В Украине цена на iPhone 13 Pro составляет от 38 тыс. грн.

Ранее Фокус публиковал существенные отличия между iPhone 12 и iPhone 13: последняя модель отличается, в частности, новым аккумулятором, дисплеем и процессором.