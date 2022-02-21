Відомий корейський режисер зняв фільм на iPhone 13 Pro (відео)

Короткометражка від корейського режисера вражає яскравими костюмами героїв та незвичайними предметами бойового мистецтва.

Відомий корейський кінорежисер Пак Чхан Ук, який працював над створенням "Олдбоя", взяв участь у новій рекламній кампанії Apple та зняв короткометражний фільм на iPhone 13 Pro.

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Картина під назвою "Життя — лише сон" триває 20 хвилин. Це фентезійний фільм про бойові мистецтва, який можна переглянути у вільному доступі на YouTube.

Сюжет фільму такий: трунар повинен зробити хорошу труну для рятівниці села, для чого він викопав покинуту могилу і забрав дошки, що добре збереглися. Але за цим було пробудження примари древнього фехтувальника, якому належала труна.

Окрім самого фільму, компанія записала ролик про процес зйомки — у кадр потрапляють режисер та члени його команди, які використовують iPhone 13 Pro.

Творці короткометражки акцентують увагу на кінематографічному режимі iPhone, здатний штучно розмити фон позаду об'єкта для більш ефектної картинки.

Нагадаємо, Apple випустила рекламне відео iPhone 13 Pro російською мовою.

В Україні ціна iPhone 13 Pro становить від 38 тис. грн.

Раніше Фокус публікував суттєві відмінності між iPhone 12 та iPhone 13: остання модель відрізняється, зокрема, новим акумулятором, дисплеєм та процесором.