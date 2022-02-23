Украина готова удалить данные граждан, чтобы они не достались РФ в случае вторжения, - СМИ

Центральные серверы в Киеве хранят информацию, которая поможет российским военным выслеживать украинцев.

Правительство Украины готовится перенести конфиденциальные данные с компьютерных серверов из Киева, если российские войска начнут наступление в сторону столицы. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на заместителя начальника Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Виктора Жору.

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В 2014 году, после оккупации Крыма и Донбасса, власти Украины для обеспечения безопасности информации централизовали компьютерные системы — с тех пор местные органы обязаны действовать только по указаниям центральных, а данные хранятся только на столичных серверах. Благодаря таким мерам российским хакерам стало сложнее атаковать системы, которые хранят критически важные данные и отвечают за такие услуги, как выплаты пенсий, а также использовать для проникновения бывшие государственные сети, захваченные на оккупированных территориях.

Однако Киев стал еще более значимой целью для российских военных. Захватив центральные компьютерные сети, Москва получит как секретные документы, так и информацию о миллионах украинцев. Виктор Жора рассказал Politico, что правительство не хочет рисковать, поэтому разработало несколько планов и сценариев на случай проникновения противника в столицу и захвата государственных учреждений.

"Мы можем переместить данные в новое место, можем сохранить их, мы можем удалить данные и предотвратить их захват", — подчеркнул чиновник.

По его словам, в случае захвата паролей российскими военными и получения доступа к компьютерам госслужащих, украинские кибергруппы смогут быстро перекрыть доступ к скомпрометированным аккаунтам. Специалисты также разработали планы по отключению центральных систем в Киеве и переносу копий данных на резервную инфраструктуру при необходимости. Удаление ключевых систем в регионах Украины может лишить Россию важной информации во время полномасштабных боевых действий.

"Я не хочу рассматривать этот абсолютно ужасный сценарий нападения на Киев. Надеюсь, этого не произойдет. Но в любом случае я считаю, что ответственные службы и агентств реализуют подготовленные сценарии перемещения конфиденциальных данных вместе с оборудованием и запуска IT-систем на новые места", — поделился Виктор Жора.

Он добавил, что локальная система была необходима местным властям для хранения данных, когда Интернет был очень медленным. Однако развитие технологий и модернизация оборудования позволили украинцам использовать веб-технологии и обеспечить централизованный доступ ко всем необходимым ресурсам. Вдобавок, Украина подготовила несколько резервных платформ "для аварийного восстановления".

Виктор Жора предполагает, что после 2014 года россияне получили доступ к базам данных в ОРДЛО и в Крыму, несмотря на шифрование и уничтожение жестких дисков. Сейчас жители оккупированных территорий могут получить доступ к ряду украинских государственных услуг, но ведомства установили цифровые барьеры. Некоторые из них блокируют IP-адреса из этих регионов, чтобы не допустить потенциальных кибератак.

Как пишет Politico, эксперты по безопасности поддержали опасения по поводу данных Украины, ведь появились сообщения, что у России есть список украинцев, которых планируют убить или арестовать во время вторжения. Старший вице-президент CrowdStrike по разведке Адам Мейерс отметил: данные из правительственных систем очень помогут России отслеживать контакты целей и выяснять их местоположение.

"Вы должны ожидать, что русские за последние девять лет смогли получить доступ к некоторым из систем данных даже в Западной Украине", — подчеркнул Мейерс.

Ранее писали Bild раскрыл планы Владимира Путина по захвату Украины. По данным издания, после вторжения Россия будет выслеживать протестующих украинцев и отправлять их в лагеря, уже составляются списки таких людей.

Накануне сообщали, что Великобритания готова обрушить кибератаки на Россию в случае вторжения в Украину. Госсекретарь по обороне Бен Уоллес заявил: страна уже усиливает наступательные возможности на специальной английской базе.