Україна готова видалити дані громадян, щоб вони не дісталися РФ у разі вторгнення, — ЗМІ

Центральні сервери в Києві зберігають інформацію, яка допоможе російським військовим відстежувати українців.

Уряд України готується перенести конфіденційні дані з комп'ютерних серверів із Києва, якщо російські війська почнуть наступ у бік столиці. Про це пише видання Politico, посилаючись на заступника начальника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Віктора Жору.

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У 2014 році, після окупації Криму та Донбасу, влада України для забезпечення безпеки інформації централізувала комп'ютерні системи — відтоді місцеві органи зобов'язані діяти лише за вказівками центральних, а дані зберігаються лише на столичних серверах. Завдяки таким заходам російським хакерам стало складніше атакувати системи, які зберігають критично важливі дані та відповідають за такі послуги як виплати пенсій, а також використовувати для проникнення колишні державні мережі, захоплені на окупованих територіях.

Проте Київ став ще більш значущою метою для російських військових. Захопивши центральні комп'ютерні мережі, Москва отримає як секретні документи, так і інформацію про мільйони українців. Віктор Жора розповів Politico, що уряд не хоче ризикувати, тому розробив кілька планів і сценаріїв на випадок проникнення супротивника до столиці та захоплення державних установ.

"Ми можемо перемістити дані в нове місце, можемо зберегти їх, ми можемо видалити дані та запобігти їх захопленню", — підкреслив чиновник.

За його словами, у разі захоплення паролів російськими військовими й отримання доступу до комп'ютерів держслужбовців українські кібергрупи зможуть швидко перекрити доступ до скомпрометованих акаунтів. Фахівці також розробили плани щодо відключення центральних систем у Києві та перенесення копій даних на резервну інфраструктуру за необхідності. Вилучення ключових систем у регіонах України може позбавити Росію важливої інформації під час повномасштабних бойових дій.

"Я не хочу розглядати цей абсолютно жахливий сценарій нападу на Київ. Сподіваюся, цього не станеться. Але в будь-якому разі я вважаю, що відповідальні служби й агенції реалізують підготовлені сценарії переміщення конфіденційних даних разом із обладнанням і запуску IT-систем на нові місця", — поділився Віктор Жора.

Він додав, що локальна система була потрібна місцевій владі для зберігання даних, коли інтернет був дуже повільним. Проте розвиток технологій і модернізація обладнання дозволили українцям використовувати вебтехнології та забезпечити централізований доступ до всіх необхідних ресурсів. До того ж Україна підготувала кілька резервних платформ "для аварійного відновлення".

Віктор Жора припускає, що після 2014 року росіяни отримали доступ до баз даних в ОРДЛО та Криму, незважаючи на шифрування та знищення жорстких дисків. Наразі мешканці окупованих територій можуть отримати доступ до низки українських державних послуг, але відомства встановили цифрові бар'єри. Деякі блокують IP-адреси з цих регіонів, щоб не допустити потенційних кібератак.

Як пише Politico, експерти з безпеки підтримали побоювання з приводу даних України, адже з'явилися повідомлення, що Росія має список українців, яких планує убити або заарештувати під час вторгнення. Старший віцепрезидент CrowdStrike із розвідки Адам Мейєрс зазначив: дані з урядових систем дуже допоможуть Росії відстежувати контакти цілей і з'ясовувати їхнє розташування.

"Ви повинні очікувати, що росіяни за останні дев'ять років змогли отримати доступ до деяких із систем даних навіть у Західній Україні", — наголосив Мейєрс.

Раніше Bild розкрив плани Володимира Путіна щодо захоплення України. За даними видання, після вторгнення Росія відстежуватиме українців-протестувальників і відправлятиме їх у табори, вже складаються списки таких людей.

Напередодні повідомляли, що Великобританія готова обрушити кібератаки на Росію в разі вторгнення в Україну. Держсекретар із оборони Бен Воллес заявив: країна вже посилює наступальні можливості на спеціальній англійській базі.