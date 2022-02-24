Отключения Интернета и мобильной связи не будет, но возможны сбои, — Госспецсвязь

Мобильные сети перегружены из-за большого количества звонков. Если не получается дозвониться — лучше написать SMS, советует ведомство.

24 февраля провайдеры и операторы мобильной связи продолжают работать и оказывать услуги населению, несмотря на военную операцию России против Украины. Об этом Государственная служба специальной связи и защиты информации написала в официальном Telegram-канале.

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В четверг на различных интернет-ресурсах появилась информация о возможном шатдауне — отключении Интернета и мобильной связи, однако ведомство ее опровергает. Госспецсвязи отметила, что украинские системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены в чрезвычайный режим.

В сообщении отмечается, что в Украине могут происходить сбои в системах связи, в первую очередь из-за перегрузки сетей. В связи с этим Государственная служба призвала украинцев звонить по мобильным телефонам и обмениваться сообщениями только в случае крайней необходимости

"Если вы не можете дозвониться – совершайте обмен SMS-сообщениями", — подчеркнули чиновники.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк во время брифинга 24 февраля подтвердил, что система мобильной связи может быть перегружена из-за большого количества звонков. В то же время, пока серьезных перебоев не наблюдается.

Ранее Фокус выяснил, как операторы и провайдеры обеспечат связь в случае полного отключения. Компании предусмотрели несколько мер безопасности, таких как резервные источники питания и круглосуточная охрана объектов.

До этого эксперты рассказали, как наладить связь, если в стране отключат Интернет. Существуют несколько программ, которые позволяют связываться даже без соединения с глобальной сетью.

Также Госспецсвязи рекомендовала украинцам позаботиться о киберзащите собственных мобильных и стационарных устройств.