Белорусские хакеры рассылают фишинговые письма на e-mail украинских военных

Целями атаки белорусской группы UNC1151 являются личные почтовые ящики украинских военных, предоставляемые сервисами i.ua и meta.ua.

На email-адреса украинских сервисов i.ua и meta.ua массово приходят фишинговые письма. Данная атака нацелена на почтовые ящики украинских военных, а также связанных с ними людей, сообщает Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"После компрометации аккаунта, по протоколу IMAP осуществляется загрузка всей имеющейся почты. Также враг использует существующие контактные адреса для дальнейших рассылок", — сказано в сообщении.

Фишингом занимается так называемая "группа UNC1151", находящаяся в Минске. В ее состав входят кадровые офицеры Министерства обороны Республики Беларусь, пишут эксперты CERT-UA.

i[.]ru-passport[.]space

id[.]bigmir[.]space

Пример фишингового письма:

"Уважаемый пользователь. Ваши данные не подтверждены, поэтому Ваш почтовый ящик в течении 2 суток будет заблокирован. Для разблокировки почтового ящика мы должны убедиться, что Вы не являетесь спам-ботом. Для этого перейдите по ссылке ниже и подтвердите свои учетные данные: В противном случае ваш почтовый ящик будет удален безвозвратно. Надеемся на ваше понимание.

С уважением, команда I.UA".

Ранее мы сообщали о том, что украинцы должны позаботиться о собственной кибербзопасности. Госспецсвязи опубликовала несколько советов, как это сделать.

Сообщали также, что враг распространяет фейки от имени СБУ.