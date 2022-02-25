В Украине работает сервис поиска жилья для тех, кто хочет эвакуироваться, но не знает куда

На сайте инициативы "Прихисток" можно как найти, так и предоставить жилье людям, эвакуирующимся из зон боевых действий.

Вчера, 24 января, украинские айтишники создали сервис в помощь гражданам, которые хотят эвакуироваться из зон боевых действий, но не имеют жилья в других населенных пунктах. Об этом сообщает телеграм-канал Форпост Янченко.

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"Украина переживает непростые времена. Просим вас протянуть руку помощи тем, кто перемещается из зон боевых действий в более безопасные регионы", — сказано в сообщении..

Если вы можете приютить сограждан – оставляйте заявку на сайте prykhystok.in.ua

Нацполиция Украины также распространила информацию о данной инициативе.

В связи с российским вторжением тысячи людей срочно эвакуируются в более безопасные регионы. Люди покидают свои дома, однако многие не знают, где жить. Если у вас есть возможность временно приютить сограждан, жмите на кнопку "Предоставить жилье". Если вы нуждаетесь в убежище — жмите кнопку "Найти жилье", — говорится в обращении Нацполиции.

[ + – ] Главная страница сервиса "Прихисток"

Канал Форпост Янченко сообщил, что в течение половины первого дня работы "Прихисток" было получено 620 предложений от украинцев приютить своих сограждан из других регионов.

Ранее мы сообщали о том, что украинские IT-специалисты запустили сервис для тех, кто ищет транспорт, чтобы эвакуироваться. Сайт позволяет также найти попутчиков.

Айтишники Украины и США создали ресурс, помогающий организовывать акции протестов против войны в Украине по всему миру.