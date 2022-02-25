В Україні працює сервіс пошуку житла для тих, хто хоче евакуюватись, але не знає куди
На сайті ініціативи "Прихисток" можна як знайти, так і надати житло людям, які евакуюються із зон бойових дій.
Вчора, 24 січня, українські айтішники створили сервіс на допомогу громадянам, які хочуть евакуюватись із зон бойових дій, але не мають житла в інших населених пунктах. Про це повідомляє телеграм-канал Форпост Янченко.
"Україна переживає непрості часи. Просимо вас протягнути руку допомоги тим, хто переміщається із зон бойових дій у безпечніші регіони", — сказано в повідомленні.
Якщо ви можете дати притулок співгромадянам – залишайте заявку на сайті prykhystok.in.ua
Нацполіція України також поширила інформацію щодо цієї ініціативи.
У зв'язку з російським вторгненням тисячі людей терміново евакуюються в безпечніші регіони. Люди залишають свої будинки, проте багато хто не знає, де жити. Якщо у вас є можливість тимчасово дати притулок співгромадянам, натисніть на кнопку "Надати житло". Якщо ви потребуєте притулку — натисніть кнопку "Знайти житло", — йдеться у зверненні Нацполіції.
Канал Форпост Янченко повідомив, що протягом половини першого дня роботи "Прихисток" було отримано 620 пропозицій від українців дати притулок своїм співгромадянам з інших регіонів.
Раніше ми повідомляли, що українські IT-фахівці запустили сервіс для тих, хто шукає транспорт, щоб евакуюватися. Сайт дозволяє також знайти попутників.
Айтішники України та США створили ресурс, який допомагає організовувати акції протестів проти війни в Україні по всьому світу.