Может ли противник лишить Киев доступа к Интернету: что известно

Силы РФ обстреляли телевышку в Киеве. Может ли быть следующим их шагом попытка разрушить инфраструктуру интернет-провайдеров, выяснял Фокус.

Недавно силы противника обстреляли киевскую телебашню. Об этом сообщает Суспільний мовник. Может ли бить так, что инфраструктура интернет-провайдеров будет атакована в ближайшее время, выяснял Фокус.

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"Произошло попадание в аппаратную вещателя на телевышке. Поэтому некоторое время каналы не будут работать. В ближайшее время включат резервное вещание части каналов. В телецентре "Карандаш" из-за взрыва вылетели стекла.", — говорится в заявлении.

На данный момент за новостями можно следить по радио и онлайн. Региональные каналы общественного вещания работают без перебоев, сообщает Суспільне.

[ + – ] Киевская телевышка после атаки

Ранее в районе Борщаговки и Дорогожичей раздались взрывы. Удаленные звуки взрывов слышали и в других районах города, сказано в новости.

Сейчас смотреть украинское телевидение можно на региональных Мультиплекс МХ-5, сообщает Госспецсвязи.

Фокус обратился к эксперту по кибербезопасности Константину Корсуну, чтобы узнать, сможет ли противник лишить киевлян доступа к Интернету, если начнет атаковать инфраструктуру провайдеров.

"Атаковать они могут, но существует множество резервных каналов, и для их уничтожения нужно разрушить весь Киев", — ответил специалист.

Ранее эксперт предупреждал о том, что силы РФ могут попытаться заглушить беспроводной Интернет — Wi-Fi, Bluetooth, GSM, радиостанции на определенных частотах, спутниковый сигнал. Однако заглушить их получится только локально, так как специальное оборудование, вроде Р-330Ж "Житель" (автоматизированная станция постановки помех) способна глушить сигналы на расстоянии 20-25 км и в одном определенном направлении.

Подробнее об этом можете прочесть тут.

Что касается проводного Интернета, то его можно "обрубить" полностью, физически разрушив серверы, дата-центры, каналы, колодцы и другую инфраструктуру.

Как отметил телеком-эксперт Роман Химич, вышки сотовой связи уязвимы, по ним могут нанести удар. Однако у операторов есть резервное и коммутационное оборудование, при помощи которых можно "перебросить" сигнал из одного района (сегмента) в другой.