Чи може противник позбавити Київ доступу до інтернету: що відомо

Сили РФ обстріляли телевежу в Києві. Чи може бути наступним кроком спроба зруйнувати інфраструктуру інтернет-провайдерів, з'ясовував Фокус.

Нещодавно сили супротивника обстріляли київську телевежу. Про це повідомляє Суспільний мовник. Чи може бути так, що інфраструктура інтернет-провайдерів буде атакована найближчим часом, з'ясовував Фокус.

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"Відбулося потрапляння в апаратну мовника на телевежі. Тому деякий час канали не працюватимуть. Найближчим часом включать резервне мовлення частини каналів. У телецентрі "Олівець" через вибух вилетіли шибки", — йдеться в заяві.

Наразі за новинами можна стежити по радіо й онлайн. Регіональні канали громадського мовлення працюють без перебоїв, повідомляє Суспільне.

[ + – ] Київська телевежа після атаки

Раніше в районі Борщагівки та Дорогожичів пролунали вибухи. Видалені звуки вибухів чули і в інших районах міста, сказано в новині.

Наразі дивитися українське телебачення можна на регіональних Мультиплекс МХ-5, повідомляє Держспецзв'язку.

Фокус звернувся до експерта з кібербезпеки Костянтина Корсуна, щоб дізнатися, чи зможе противник позбавити киян доступу до інтернету, якщо атакуватиме інфраструктуру провайдерів.

"Атакувати вони можуть, але існує безліч резервних каналів, і для їх знищення потрібно зруйнувати весь Київ", — відповів фахівець.

Раніше експерт попереджав, що сили РФ можуть спробувати заглушити бездротовий інтернет — Wi-Fi, Bluetooth, GSM, радіостанції на певних частотах, супутниковий сигнал. Однак заглушити їх вийде тільки локально, оскільки спеціальне обладнання, на зразок Р-330Ж "Житель" (автоматизована станція постановки перешкод) здатна глушити сигнали на відстані 20-25 км і в одному напрямі.

Докладніше про це можете прочитати тут.

Що стосується дротового інтернету, то його можна "обрубати" повністю, фізично зруйнувавши сервери, дата-центри, канали, колодязі й іншу інфраструктуру.

Як зазначив телеком-експерт Роман Хіміч, вежі стільникового зв'язку вразливі, по них можуть завдати удару. Однак у операторів є резервне та комутаційне обладнання, за допомогою яких можна "перекинути" сигнал із одного району (сегменту) в інший.