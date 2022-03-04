В Сумской области пропал Интернет и электроэнергия: что произошло (видео)

Сервис NetBlocks зафиксировал крупнейший сбой в работе Интернета в одном регионе Украины. Неполадки связаны с отсутствием электроэнергии.

В Сумской области возникли перебои с электроэнергией и связью из-за обстрела населенных пунктов российскими войсками. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Facebook.

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По его словам, вечером 3 марта россиейские самолеты начали сбрасывать авиационные бомбы на Сумы. В результате взрывов повреждены многие объекты инфраструктуры на окраинах города, в том числе теплоэлектроцентраль и подстанция. Коммунальные службы пытаются восстановить электроснабжение в областном центре.

В ночь на 4 марта противник уничтожили теплоэлектроцентраль в городе Ахтырка, разбомбив машинное отделение. Местные жители остались без света и отопления.

"Мы пытаемся решить вопрос, как срочно вывезти людей из города, потому что через сутки многоквартирные дома превратятся в холодную каменную ловушку без воды, света и электроэнергии. К сожалению, в Сумской области нет сегодня "зеленых коридоров" для эвакуации людей", — подчеркнул Дмитрий Живицкий.

[ + – ] Ахтырская ТЕЦ после взрыва

Глава военной администрации добавил, что перебои со светом наблюдаются в Шосткинском и Конотопском районе области. В комментариях под постом украинцы написали, что с 3 марта без электроснабжения остался еще один город региона — Тростянец.

[ + – ] Авиаудар в Ахтырке

Мониторинговый сервис NetBlocks зафиксировал масштабное отключение Интернета в Сумской области в то время, как местные жители сообщали о взрывах в районе ТЭЦ и подстанций. Сервис также сообщал о перебоях со связью в других крупных городах Украины, таких как Киев и Харьков, но они были не были столь масштабными.

"Инцидент знаменует собой крупнейший сбой в работе телекоммуникационных услуг в регионе с начала конфликта и связан с разрушением региональной инфраструктуры производства и передачи электроэнергии", — подчеркнули специалисты.

Директор компании NetBlocks Альп Токер рассказал порталу ZDNet, что Сумы и Мариуполь являются двумя регионами Украины, которые сервис сейчас пристально отслеживает. По его словам, в целом в Украине связь снизилась примерно на 20% по сравнению с обычными уровнями до начала полномасштабного вторжения России.

"Сокращение возможности подключения связано с перебоями в подаче электроэнергии и разрушением инфраструктуры в большинстве основных зон конфликта, а также и с тем, что люди покидают дома, а предприятия закрываются", — объяснил Альп Токер в своем комментарии.

Ранее Госспецсвязи объяснила, почему Россия не сможет заглушить мобильную связь на всей территории Украины. Достаточно мощный передатчик позволит россиянам транслировать свой сигнал на расстояние нескольких километров, но у них нет технологий для полного глушения сигналов украинских базовых станций. Госспецсвязи также заявила, что плановых отключений украинцев от мобильной связи не будет, хотя от форс-мажоров никто не застрахован.

Фокус также разбирался, как скоро спутниковый интернет Starlink станет доступен украинцам и сможет ли он помочь. Эксперты сомневаются, что оборудование будет эффективно работать в условиях войны.