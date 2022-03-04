У Сумській області зник інтернет і електроенергія: що сталося (відео)

Сервіс NetBlocks зафіксував найбільший збій у роботі інтернету в одному регіоні України. Проблеми пов'язані з відсутністю електроенергії.

На Сумщині виникли перебої з електроенергією та зв'язком через обстріл населених пунктів російськими військами. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Facebook.

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За його словами, увечері 3 березня російські літаки почали скидати авіаційні бомби на Суми. Внаслідок вибухів пошкоджено багато об'єктів інфраструктури на околицях міста, у тому числі теплоелектроцентраль і підстанція. Комунальні служби намагаються поновити електропостачання в обласному центрі.

У ніч проти 4 березня противник знищили теплоелектроцентраль у місті Охтирка, розбомбивши машинне відділення. Місцеві жителі залишилися без світла й опалення.

"Ми намагаємося вирішити питання, як терміново вивезти людей із міста, тому що через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам'яну пастку без води, світла й електроенергії. На жаль, на Сумщині немає сьогодні "зелених коридорів" для евакуації людей", — підкреслив Дмитро Живицький.

[ + – ] Охтирська ТЕЦ після вибуху

Голова військової адміністрації додав, що перебої зі світлом спостерігаються в Шосткінському та Конотопському районі області. У коментарях під постом українці написали, що з 3 березня без електропостачання залишилося ще одне місто регіону – Тростянець.

[ + – ] Авіаудар в Охтирці

Моніторинговий сервіс NetBlocks зафіксував масштабне відключення інтернету на Сумщині в той час, як місцеві жителі повідомляли про вибухи в районі ТЕЦ і підстанцій. Сервіс також повідомляв про перебої зі зв'язком в інших великих містах України, таких як Київ і Харків, але вони були не такими масштабними.

"Інцидент знаменує собою найбільший збій у роботі телекомунікаційних послуг у регіоні з початку конфлікту та пов'язаний із руйнуванням регіональної інфраструктури виробництва та передачі електроенергії", — наголосили фахівці.

Директор компанії NetBlocks Альп Токер розповів порталу ZDNet, що Суми та Маріуполь є двома регіонами України, які сервіс зараз уважно відстежує. За його словами, загалом в Україні зв'язок знизився приблизно на 20% порівняно зі звичайними рівнями на початок повномасштабного вторгнення Росії.

"Скорочення можливості підключення пов'язане з перебоями в подачі електроенергії та руйнуванням інфраструктури в більшості основних зон конфлікту, а також і з тим, що люди залишають будинки, а підприємства зачиняються", — пояснив Альп Токер у своєму коментарі.

Раніше Держспецзв'язку пояснила, чому Росія не зможе заглушити мобільний зв'язок на всій території України. Досить потужний передавач дозволить росіянам транслювати свій сигнал на відстань кількох кілометрів, але вони не мають технологій для повного глушіння сигналів українських базових станцій. Держспецзв'язку також заявила, що планових відключень українців від мобільного зв'язку не буде, хоча від форс-мажорів ніхто не застрахований.

Фокус також розбирався, коли супутниковий інтернет Starlink стане доступним українцям і чи зможе він допомогти. Експерти сумніваються, що обладнання ефективно працюватиме в умовах війни.