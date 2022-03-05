Украинцам массово шлют фишинговые письма для взлома e-mail: Госспецсвязь раскрыла адреса

Российские спецслужбы предлагают перейти по ссылке и ввести пароль, что позволит им завладеть данными для входа в аккаунты.

Правительственная команда реагирования на компьютерные инциденты (CERT-UA) зафиксировала масштабную рассылку фишинговых писем украинцам. Государственная служба специальной связи и защиты информации в Facebook раскрыла адреса, с которых их отправляют.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Как выяснили специалисты, в теме писем сообщается о якобы зафиксированной попытке входа в почтовый ящик с IP-адреса в Донецку, в связи с чем предлагают пользователю немедленно перейти по ссылку и сменить пароль. Как только человек попадет на фишинговую веб-страницу и введет свой действующий пароль, он попадет к злоумышленникам.

"Таким образом преступники получают доступ к электронным ящикам граждан Украины", — подчеркнула Госспецсвязи и посоветовала тем, кто уже попался на такую уловку, сменить пароль в почтовом сервисе.

Письма отправляют якобы с домена ukr.net, но на самом деле они поступают с нескольких почтовых ящиков. Госспецсвязь определила более десятка таких адресов и утверждает, что все они используются российскими спецслужбами для проведения кибератак против жителей Украины. Ведомство посоветовало администраторам почтовых сервисов добавить адреса в "черный список".

[ + – ] Скриншот фишингового письма Фото: Скриншот

Список скомпрометированных адресов электронной почты, которые рассылают фишинговые письма (может дополняться):

Госспецсвязь отметила, что в случае получения аналогичных писем с других адресов, украинцам следует переслать их на почту CERT-UA ([email protected]), чтобы киберспециалисты их проанализировали.

Ранее эксперты CERT-UA объяснили украинцам, как защитить гаджеты от взлома российскими военными. Во время войны каждому необходимо следить за подключенными устройствами в аккаунтах и пользоваться защищенными мессенджерами, а также применять все доступные методы кибербезопасности.

Писали также, что более 200 украинских провайдеров будут блокировать российских пропагандистов. С такой инициативой выступил директор направления PayTV Starlight Media Николай Фаенгольд.