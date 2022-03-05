Українцям масово надсилають фішингові листи, щоб зламати e-mail: Держспецзв'язок розкрив адреси

Російські спецслужби пропонують перейти за посиланням та ввести пароль, що дозволить їм оволодіти даними для входу в акаунти.

Урядова команда реагування на комп'ютерні інциденти (CERT-UA) зафіксувала масштабне розсилання фішингових листів українцям. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації у Facebook розкрила адреси, з яких їх надсилають.

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Як з'ясували фахівці, в темі листів повідомляють про нібито зафіксовану спробу входу в поштову скриньку з IP-адреси в Донецьку, через що пропонують негайно перейти за посиланням і змінити пароль. Як тільки людина переходить на фішингову вебсторінку і вводить свій пароль, вони дістаються зловмисникам.

"Так злочинці отримують доступ до електронних скриньок громадян України", — наголосила Держспецзв'язку і порадила тим, хто вже попався на такий напад, змінити пароль у поштовому сервісі.

Листи надсилають нібито з домену ukr.net, але насправді вони надходять із кількох поштових скриньок. Держспецзв'язку визначила понад десяток таких адрес і стверджує, що їх усіх використовують російські спецслужби для проведення кібератак проти жителів України. Відомство порадило адміністраторам поштових сервісів додати адреси до "чорного списку".

[ + – ] Скриншот фішингового листа Фото: Скриншот

Список скомпрометованих адрес електронної пошти, які розсилають фішингові листи (може доповнюватися):

Держспецзв'язку зазначила, що в разі отримання аналогічних листів з інших адрес, українцям слід переслати їх на пошту CERT-UA ([email protected]), щоб кіберфахівці їх проаналізували.

Раніше експерти CERT-UA пояснили українцям, як захистити гаджети від злому російськими військовими. Під час війни кожному необхідно стежити за підключеними пристроями в облікових записах і користуватися захищеними месенджерами, а також застосовувати всі доступні методи кібербезпеки.

Писали також, що понад 200 українських провайдерів блокуватимуть російських пропагандистів. З такою ініціативою виступив директор напряму PayTV Starlight Media Микола Фаєнгольд.