Помогут выжить и победить: Минцифры опубликовало список полезных чат-ботов

В Telegram украинцы могут оперативно получить информацию по оказанию медпомощи, связаться с волонтерами, сообщить о действиях противника и многое другое.

Мессенджер Telegram стал популярным средством общения и информирования во время войны в Украине. Министерство цифровой трансформации в своем канале поделилась чат-ботами, которые могут помочь украинцам в сложное время.

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"Готов ко всему" — содержит информацию о том, как вступить в территориальную оборону и действовать в опасных ситуациях. Имя пользователя: @Hotovyi_do_vsioho_bot

"Жгут 2.0" — рассказывает, как оказывать первую медицинскую помощь нуждающимся. Полезная памятка на случай, если человек не знает или забыл, как что делать при инфаркте, инсульте, остановке сердца и пр. Имя пользователя: @FastAid_bot

"SaveUA" — помогает искать волонтерские организации в определенной области, чтобы присоединиться или попросить о помощи с продуктами питания, транспортом, топливом, поиском убежища. Имя пользователя: @saveua_bot

"STOP Russian War" — бот для сообщения о перемещениях российских войск и техники на территории Украины. Имя пользователя: @stop_russian_war_bot

"StopRussia" — бот для блокировки Telegram-каналов, YouTube-каналов, сообществ в Facebook и Instagram, которые распространяют дезинформацию, или раскрывают позиции ВСУ противнику. Имя пользователя: @stopdrugsbot

"Народный мститель" — бот для сообщений о вражеских метках на украинских дорогах. Сюда же можно писать или отправлять фотографии передвижении вражеских сил. Имя пользователя: @ukraine_avanger_bot

"Нам по дороге" — помогает украинцам, которые желают выехать, найти попутчиков с автомобилями. Имя пользователя: @nampodorozi_bot.

"Приюти украинцев" — помогает в поиске или предоставления убежища в разных частях населенных пунктах Украины. Имя пользователя: @shelter_for_ukrainians_bot

"Заботливый" — круглосуточно помогает украинским переселенцам получить временное жилье и необходимые вещи в центрах оказания административных услуг. Имя пользователя: @turbotnyk_bot

Как утверждает Минцифры, указанные чат-боты помогут украинцам победить вражеские силы, а также помочь себе и близким в случае необходимости. Ведомство также призвало распространять список среди знакомых.

Ранее Госспецсвязь запустила чат-бот для фиксации военных преступлений РФ в Украине, в том числе уничтожение жилых домов, нападение на гражданских, ограбления, использование гражданской инфраструктуры в военных целях. Власти планируют использовать фотографии и видео, чтобы привлечь россиян к ответственности в Международном криминальном суде в Гааге.

В свою очередь, ВСУ составили советы, как остановить вражескую технику и помешать продвижению войск РФ по Украине. Для информация граждан армия запустила специальный чат-бот.