Допоможуть вижити та перемогти: Мінцифри опублікувало список корисних чат-ботів

У Telegram українці можуть оперативно отримати інформацію щодо надання медичної допомоги, зв'язатися з волонтерами, повідомити про дії супротивника та багато іншого.

Месенджер Telegram став популярним засобом спілкування та інформування під час війни в Україні. Міністерство цифрової трансформації у своєму каналі поділилось чат-ботами, які можуть допомогти українцям у складний час.

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"Готовий до всього" містить інформацію про те, як вступити в територіальну оборону і діяти в небезпечних ситуаціях. Ім'я користувача: @Hotovyi_do_vsioho_bot

"Джгут 2.0" — розповідає, як надавати першу медичну допомогу нужденним. Корисна пам'ятка на випадок, якщо людина не знає або забула, як і що робити при інфаркті, інсульті, зупинці серця та ін. Ім'я користувача: @FastAid_bot

SaveUA — допомагає шукати волонтерські організації у певній галузі, щоб приєднатися або попросити про допомогу з продуктами харчування, транспортом, паливом, пошуком притулку. Ім'я користувача: @saveua_bot

"STOP Russian War" — бот для повідомлення про переміщення російських військ та техніки на території України. Ім'я користувача: @stop_russian_war_bot

"StopRussia" — бот для блокування Telegram-каналів, YouTube-каналів, спільнот у Facebook та Instagram, які поширюють дезінформацію, або розкривають позиції ЗСУ противнику. Ім'я користувача: @stopdrugsbot

"Народний месник" — бот для повідомлень про ворожі мітки на українських дорогах. Сюди ж можна писати або надсилати фотографії пересуванні ворожих сил. Ім'я користувача: @ukraine_avanger_bot

"Нам по дорозі" допомагає українцям, які бажають виїхати, знайти попутників з автомобілями. Ім'я користувача: @nampodorozi_bot.

"Прихисти українців" — допомагає у пошуку або надаванні притулку в різних частинах населених пунктів України. Ім'я користувача: @shelter_for_ukrainians_bot

"Турботник" — цілодобово допомагає українським переселенцям отримати тимчасове житло та необхідні речі у центрах надання адміністративних послуг. Ім'я користувача: @turbotnyk_bot

Як стверджує Мінцифри, зазначені чат-боти допоможуть українцям перемогти ворожі сили, а також допомогти собі та близьким у разі потреби. Відомство також закликало розповсюджувати список серед знайомих.

Раніше Держспецзв'язок запустив чат-бот для фіксації військових злочинів РФ в Україні, зокрема знищення житлових будинків, напад на цивільних, пограбування, використання цивільної інфраструктури у військових цілях. Влада планує використовувати фотографії та відео, щоб притягнути росіян до відповідальності у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Зі свого боку, ЗСУ склали поради, як зупинити ворожу техніку та завадити просуванню військ РФ Україною. Для інформації громадян армія запустила спеціальний чат-бот.