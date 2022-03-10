Tesla сохранит зарплату сотрудников-украинцев, которые уедут на войну с РФ

Компания также отправила в Украину солнечные аккумуляторные блоки и генераторы для тех городов, которые остались без электричества.

Украинские сотрудники компании Tesla, которые решили вернуться, чтобы защищать свою страну, будут получать зарплату в течение как минимум трех месяцев. Об этом говорится в электронном письме, которое компания разослала в понедельник сотрудникам в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки, сообщает американский телеканал CNBC.

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Из письма не ясно, будет ли эта льгота распространена на сотрудников в Северной Америке и других стран. Однако в компании сообщили, что руководство Tesla через три месяца снова проведет оценку ситуации относительно российско-украинской войны, для того чтобы определить дальнейшие шаги.

В этом же письме сотрудников Tesla также похвалили за помощь аэрокосмическому предприятию SpaceX в предоставлении услуг спутникового Интернета Starlink в Украине.

Тем временем министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в страну прибыла вторая партия спутниковых терминалов Starlink, которые могут обеспечить более быстрый доступ в Интернет за счет подключения к группе спутников, находящихся на низкой орбите.

Федоров поблагодарил Илона Маска за оказанную помощь, на что американский бизнесмен ответил, что Tesla также отправила в Украину солнечные аккумуляторные блоки и генераторы для тех мест, которые остались без электричества.

Напомним, что предприниматель и миллиардер Илон Маск предупредил о вероятном нападении России на спутниковый широкополосный сервис SpaceX Starlink в Украине. В своем Twitter он попросил использовать систему с осторожностью, и пользоваться Starlink только при необходимости.

27 февраля спутниковый интернет Starlink стал активным на территории Украины. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поблагодарил Илона Маска за поддержку нашей страны в войне с Россией.