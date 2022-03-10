Tesla збереже зарплату співробітників-українців, які поїдуть на війну з РФ

Компанія також відправила в Україну сонячні акумуляторні блоки та генератори для тих міст, що залишились без електрики.

Українські співробітники компанії Tesla, які вирішили повернутися, щоб захищати свою країну, отримуватимуть зарплату як мінімум три місяці. Про це йдеться в електронному листі, який компанія розіслала в понеділок співробітникам у регіоні Європи, Близького Сходу й Африки, повідомляє американський телеканал CNBC.

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Із листа не ясно, чи ця пільга буде поширена на співробітників у Північній Америці й інших країнах. Однак у компанії повідомили, що керівництво Tesla через три місяці знову проведе оцінку ситуації щодо російсько-української війни, щоб визначити подальші кроки.

У цьому листі співробітників Tesla також похвалили за допомогу аерокосмічному підприємству SpaceX у наданні послуг супутникового інтернету Starlink в Україні.

Тим часом, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в країну прибула друга партія супутникових терміналів Starlink, які можуть забезпечити швидший доступ до інтернету за рахунок підключення до групи супутників, що розташовані на низькій орбіті.

Федоров подякував Ілоні Маскі за надану допомогу, на що американський бізнесмен відповів, що Tesla також відправила в Україну сонячні акумуляторні блоки та генератори для тих місць, які залишилися без електрики.

Нагадаємо, що підприємець і мільярдер Ілон Маск попередив про ймовірний напад Росії на супутниковий широкосмуговий сервіс SpaceX Starlink в Україні. У своєму Twitter він попросив використовувати систему з обережністю та користуватися Starlink лише за необхідності.

27 лютого супутниковий інтернет Starlink став активним на території України. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров подякував Ілону Маску за підтримку нашої країни у війні з Росією.