Обезврежены 7 чат-ботов, собиравших информацию о передвижении сил ВСУ, - СМИ
Российские чат-боты собирали информацию об украинских войсках, и занимались российской пропагандой и дезинформацией украинского населения
Журналисты 24 канала рассказали, что их источники в правоохранительных органах уведомили об уничтожении около десятка чат-ботов в Telegram, которые вели дезинформационные кампании против Украины.
СМИ сообщает, что боты использовались для сбора информации об украинских военных и их перемещениях. Среди уничтоженных российских ботов есть достаточно известные, — на них украинцы жаловались уже несколько недель.
Список уничтоженных ботов
- @rybar
- @vsu_info_bot
- @hackberegini
- @post11x_reborn
- @odessaZWar
- @russiavpered002
- @PitonWarZ_bot
Кампания по дезинформации украинского населения проводилась Россией еще перед началом войны, и сейчас деятельность враждебных чат-ботов и телеграм-каналов значительно активизировалась, — предупреждают журналисты.
Ранее Фокус сообщал, что в Telegram теперь можно сообщить о дислокации техники и подразделений противника. Для этого нужно воспользоваться чат-ботом Минцифры.
Ряд чат-ботов созданы в Украине для поиска людей, пропавших без вести в период проведения боевых действий. В том числе, там можно найти информацию о потерявшихся детях.