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Знешкоджено 7 чат-ботів, які збирали інформацію про пересування сил ЗСУ, — ЗМІ

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Telegram, чат-бот, telegram-канал, Росія, пропаганда, шпигунство

Російські чат-боти збирали інформацію про українські війська та займалися російською пропагандою й дезінформацією українського населення.

Журналісти 24 каналу розповіли, що їхні джерела в правоохоронних органах повідомили про знищення близько десятка чат-ботів у Telegram, які проводили дезінформаційні кампанії проти України.

ЗМІ повідомляє, що боти використовувалися для збору інформації про українських військових і їхні переміщення. Серед знищених російських ботів є досить відомі, на них українці скаржилися вже кілька тижнів.

Список знищених ботів

  • @rybar
  • @vsu_info_bot
  • @hackberegini
  • @post11x_reborn
  • @odessaZWar
  • @russiavpered002
  • @PitonWarZ_bot

Кампанія з дезінформації українського населення проводилася Росією ще перед початком війни, і зараз діяльність ворожих чат-ботів і телеграм-каналів значно активізувалася, — попереджають журналісти.

Раніше Фокус повідомляв, що в Telegram тепер можна повідомити про дислокацію техніки та підрозділів супротивника. Для цього необхідно скористатися чат-ботом Мінцифри.

Низку чат-ботів створено в Україні для пошуку людей, які зникли безвісти під час проведення бойових дій. У тому числі, там можна знайти інформацію про дітей, що загубилися.