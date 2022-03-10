Знешкоджено 7 чат-ботів, які збирали інформацію про пересування сил ЗСУ, — ЗМІ

Російські чат-боти збирали інформацію про українські війська та займалися російською пропагандою й дезінформацією українського населення.

Журналісти 24 каналу розповіли, що їхні джерела в правоохоронних органах повідомили про знищення близько десятка чат-ботів у Telegram, які проводили дезінформаційні кампанії проти України.

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ЗМІ повідомляє, що боти використовувалися для збору інформації про українських військових і їхні переміщення. Серед знищених російських ботів є досить відомі, на них українці скаржилися вже кілька тижнів.

Список знищених ботів

@rybar

@vsu_info_bot

@hackberegini

@post11x_reborn

@odessaZWar

@russiavpered002

@PitonWarZ_bot

Кампанія з дезінформації українського населення проводилася Росією ще перед початком війни, і зараз діяльність ворожих чат-ботів і телеграм-каналів значно активізувалася, — попереджають журналісти.

Раніше Фокус повідомляв, що в Telegram тепер можна повідомити про дислокацію техніки та підрозділів супротивника. Для цього необхідно скористатися чат-ботом Мінцифри.

Низку чат-ботів створено в Україні для пошуку людей, які зникли безвісти під час проведення бойових дій. У тому числі, там можна знайти інформацію про дітей, що загубилися.