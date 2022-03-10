Знешкоджено 7 чат-ботів, які збирали інформацію про пересування сил ЗСУ, — ЗМІ
Російські чат-боти збирали інформацію про українські війська та займалися російською пропагандою й дезінформацією українського населення.
Журналісти 24 каналу розповіли, що їхні джерела в правоохоронних органах повідомили про знищення близько десятка чат-ботів у Telegram, які проводили дезінформаційні кампанії проти України.
ЗМІ повідомляє, що боти використовувалися для збору інформації про українських військових і їхні переміщення. Серед знищених російських ботів є досить відомі, на них українці скаржилися вже кілька тижнів.
Список знищених ботів
- @rybar
- @vsu_info_bot
- @hackberegini
- @post11x_reborn
- @odessaZWar
- @russiavpered002
- @PitonWarZ_bot
Кампанія з дезінформації українського населення проводилася Росією ще перед початком війни, і зараз діяльність ворожих чат-ботів і телеграм-каналів значно активізувалася, — попереджають журналісти.
Раніше Фокус повідомляв, що в Telegram тепер можна повідомити про дислокацію техніки та підрозділів супротивника. Для цього необхідно скористатися чат-ботом Мінцифри.
Низку чат-ботів створено в Україні для пошуку людей, які зникли безвісти під час проведення бойових дій. У тому числі, там можна знайти інформацію про дітей, що загубилися.