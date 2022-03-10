В Киеве создали онлайн-карту с работающими АЗС (фото)

С помощью сервиса в приложении "Киев цифровой" жители столицы смогут посмотреть график работы заправочных станций и выяснить, какие ограничения существуют при покупке топлива.

В городском приложении "Киев цифровой" появился список и карта функционирующих в столице АЗС. Об этом информирует пресс-служба КГГА.

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По словам заместителя мэра Киева Петра Оленича, на специальной карте для удобства пользователей будет отображаться информация о работающих в столице АЗС.

В частности, речь идет о графике работы, типах горючего, ограничениях для клиентов (сколько литров можно получить за раз — ред.) и способах оплаты за приобретенное топливо.

Карта работающих АЗС в приложении "Киев цифровой" доступна по этой ссылке. Разработчики также отсортировали заправочные станции по компаниям — WOG, SOCAR и ОККО.

[ + – ] Карта работающих АЗС в Киеве, которая отображается в приложении "Киев цифровой"

Ранее сообщалось, что в городском приложении "Киев цифровой" появились несколько карт, на которых обозначены работающие точки продажи хлеба, открытые зоомагазины и действующие гуманитарные штабы для населения.

8 марта заместитель мэра Киева Петр Оленич сообщал о создании карты автоматов с бесплатной питьевой водой, которые установлены в столице. Онлайн-сервис, который также содержит информацию о функционирующих бюветах, доступен в том числе в приложении "Киев цифровой".