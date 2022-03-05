Где купить хлеб, лекарства, корм, бензин — в Киеве создают карты точек продажи
КГГА призвала владельцев ветеринарных магазинов, аптек и клиник обеспечить их работу, чтобы киевляне могли позаботиться о питомцах.
В Киеве создали несколько карт, на которых обозначены работающие точки продажи хлеба, открытые зоомагазины и расположение гуманитарных штабов. Об этом сообщил заместитель городского головы Киева Петр Оленич. По словам Оленича, карты также доступны в приложении "Киев цифровой".
Помимо этого КГГА призвала владельцев ветеринарных магазинов, аптек и клиник обеспечить их работу, чтобы киевляне могли позаботиться о питомцах.
Также киевляне создали телеграм-канал "Відчинені АЗС, аптеки, магазини (Київ)", в котором горожане делятся адресами работающих точек, в режиме реального времени сообщают о наличии очередей и ассортименте.
Ранее журналисты Фокуса узнали, что происходит на столичных улицах, как работают супермаркеты, аптеки, заправки, зоомагазины и безналичные расчеты.