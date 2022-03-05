Где купить хлеб, лекарства, корм, бензин — в Киеве создают карты точек продажи

КГГА призвала владельцев ветеринарных магазинов, аптек и клиник обеспечить их работу, чтобы киевляне могли позаботиться о питомцах.

В Киеве создали несколько карт, на которых обозначены работающие точки продажи хлеба, открытые зоомагазины и расположение гуманитарных штабов. Об этом сообщил заместитель городского головы Киева Петр Оленич. По словам Оленича, карты также доступны в приложении "Киев цифровой".

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Помимо этого КГГА призвала владельцев ветеринарных магазинов, аптек и клиник обеспечить их работу, чтобы киевляне могли позаботиться о питомцах.

Также киевляне создали телеграм-канал "Відчинені АЗС, аптеки, магазини (Київ)", в котором горожане делятся адресами работающих точек, в режиме реального времени сообщают о наличии очередей и ассортименте.

Открытые аптеки в Киеве.

Ранее журналисты Фокуса узнали, что происходит на столичных улицах, как работают супермаркеты, аптеки, заправки, зоомагазины и безналичные расчеты.