Де купити хліб, ліки, корм, бензин — у Києві створюють карти точок продажу

КМДА закликала власників ветеринарних магазинів, аптек та клінік забезпечити їхню роботу, щоб кияни могли подбати про улюбленців.

У Києві створили кілька карт, на яких позначено робочі точки продажу хліба, відкриті зоомагазини та розташування гуманітарних штабів. Про це повідомив заступник міського голови Києва Петро Оленич. За словами Оленича, карти також доступні в додатку "Київ цифровий".

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Крім цього КМДА закликала власників ветеринарних магазинів, аптек та клінік забезпечити їхню роботу, щоб кияни могли подбати про улюбленців.

Також кияни створили телеграм-канал "Відчинені АЗС, аптеки, магазини (Київ)", в якому городяни діляться адресами робочих точок, в режимі реального часу повідомляють про наявність черг та асортимент.

Відкриті аптеки в Києві.

Раніше журналісти Фокусу дізналися, що відбувається на столичних вулицях, як працюють супермаркети, аптеки, заправки, зоомагазини та безготівкові розрахунки.