У Києві створили онлайн-карту із робочими АЗС (фото)

За допомогою сервісу в додатку "Київ цифровий" жителі столиці зможуть переглянути графік роботи заправних станцій та з'ясувати, які обмеження існують при купівлі палива.

У міському додатку "Київ цифровий" з'явився список та карта робочих у столиці АЗС. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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За словами заступника мера Києва Петра Оленича, на спеціальній карті для зручності користувачів відображатиметься інформація про АЗС, що працюють у столиці.

Зокрема, йдеться про графік роботи, типи пального, обмеження для клієнтів (скільки літрів можна отримати за раз — ред.) та способи оплати за придбане паливо.

Карта робочих АЗС у додатку "Київ цифровий" доступна за цим посиланням. Розробники також відсортували заправні станції по компаніях WOG, SOCAR та ОККО.

[ + – ] Карта робочих АЗС у Києві, яка відображається в додатку "Київ цифровий"

Раніше повідомлялося, що в міському додатку "Київ цифровий" з'явилися кілька карток, на яких позначено робочі точки продажу хліба, відкриті зоомагазини та чинні гуманітарні штаби для населення.

8 березня заступник мера Києва Петро Оленич повідомляв про створення карти автоматів із безкоштовною питною водою, які встановлені у столиці. Онлайн-сервіс, який також містить інформацію про бювети, що функціонують, доступний зокрема в додатку "Київ цифровий".