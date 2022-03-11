Google запускает уведомления о воздушной тревоге для пользователей Android в Украине

Разработчики обещают в ближайшие дни внедрить во все Android-смартфоны систему, созданную совместно с украинским правительством.

Компания Google запускает в операционной системе Android сервис по информированию жителей Украины о воздушных тревогах. Об этом в официальном блоге сообщил президент по международным вопросам Кент Уолкер.

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Он объяснил, что миллионы людей людей в Украине полагаются на сигналы тревоги, которые помогают спасти жизнь при авиаударах. По просьбе украинского правительства Google начала развертывание системы оперативного оповещения через службу Google Play для смартфонов на базе операционной системе Android, которая дополнит уже существующие способы информирования граждан о потенциальной опасности.

По данным портала Bleeping Computer, в инструкции для разработчиков сервисов Google Play от XDA-Developers отмечается, что пользователи должны получать уведомления об объявлении и отмене тревоги. Функция использует примерное местоположение устройства, чтобы предоставлять пользователям информацию по месту их пребывания.

Текст предупреждения о воздушном налете:

"Правительство Украины выпустило предупреждение для %s в %s. Немедленно укрыться. Нажмите, чтобы изменить настройки" (%s в %s — населенный пункт и время, — ред.).

"Правительство Украины отменило предупреждение для %s в %s. Нажмите, чтобы изменить настройки".

По словам вице-президента Google по инженерным разработкам для Android Дейва Берка, система использует тот же механизм быстрого оповещения, который создали для предупреждения о землетрясениях. Она будет запущена во всех Android-смартфонах "в течение следующих нескольких дней".

В блоге Кент Уокер добавил, что Google разрабатывает способы, с помощью которых предприятия смогут сообщать о помощи беженцам. Уже сейчас владельцы отелей в соседних с Украиной странах имеют возможность указать в своем бизнес-профиле в поисковике или Google Maps, могут ли украинцы пожить у них бесплатно. Кроме того, предпринимателям позволили информировать об оказании различных услуг беженцам.

Ранее сервис Google Maps временно отключил данные о дорожном движении в Украине в реальном времени, в том числе о пробках и загруженности магазинов. Таким образом разработчики решили помешать российским войскам отслеживать ситуацию в украинских городах.