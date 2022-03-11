Google запускає повідомлення про повітряну тривогу для користувачів Android в Україні

Розробники обіцяють найближчими днями впровадити у всі Android-смартфони систему, створену спільно з українським урядом.

Компанія Google запускає в операційній системі Android сервіс з інформування українців про повітряні тривоги. Про це в офіційному блозі повідомив президент із міжнародних питань Кент Волкер.

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Він пояснив, що мільйони людей людей в Україні покладаються на сигнали тривоги, які допомагають врятувати життя під час авіаударів. На прохання українського уряду Google розпочала розгортання системи оперативного оповіщення через службу Google Play для смартфонів на базі операційної системи Android, яка доповнить уже наявні способи інформування громадян щодо потенційної небезпеки.

За даними порталу Bleeping Computer, в інструкції для розробників сервісів Google Play від XDA-Developers зазначається, що користувачі повинні отримувати повідомлення про оголошення та скасування тривоги. Функція використовує зразкове розташування пристрою, щоб надавати користувачам інформацію за місцем їх перебування.

Текст попередження про повітряний наліт:

"Уряд України випустив попередження для %s у %s. Негайно сховатись. Натисніть, щоб змінити налаштування" (%s у %s — населений пункт і час, — ред.).

"Уряд скасував попередження для %s до %s. Натисніть, щоб змінити налаштування".

За словами віцепрезидента Google з інженерних розробок для Android Дейва Берка, система використовує той самий механізм швидкого оповіщення, який створили для попередження про землетруси. Вона буде запущена у всіх Android-смартфонах "протягом наступних кількох днів".

У блозі Кент Вокер додав, що Google розробляє способи, за допомогою яких підприємства зможуть повідомляти про допомогу біженцям. Уже зараз власники готелів у сусідніх з Україною країнах мають можливість вказати у своєму бізнес-профілі в пошуковій системі або Google Maps, чи можуть українці пожити в них безкоштовно. Крім того, підприємцям дозволили інформувати про надання різноманітних послуг біженцям.

Раніше сервіс Google Maps тимчасово відключив дані про дорожній рух в Україні в реальному часі, зокрема про затори та завантаженість магазинів. Таким чином, розробники вирішили завадити російським військам відстежувати ситуацію в українських містах.