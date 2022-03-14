Россию массово покидают эксперты по кибербезопасности: чем это грозит

Представители ИТ-сферы опасаются, что противостоять кибератакам будет намного сложнее.

В фонде "Сколково" заговорили об "утечке мозгов", которая наблюдается среди экспертов в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

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В "Сколково" заявили, что специалисты по кибербезопасности все чаще покидают стартапы, в которых работали. Однако СМИ акцентирует, что в западных странах российским специалистам могут быть не рады из-за недоверия, ведь никто не может дать гарантию, что не станет взламывать и "сливать" данные иностранных компаний, которые рискнут принять россиян-айтишников на работу.

Медиа пишет, что "Сколково" и "Ростелеком-Солар" был проведен опрос в ходе мероприятия Security Startup Welcome Day, который и помог выявить "утечку мозгов". В фонде подчеркнули, что несмотря на этот фактор, 72 % респондентов (российских стартапов) хотят работать в России. Стартапы, работавшие на западных клиентов, готовы сотрудничать с российскими и азиатскими клиентами. Также опрос показал, что около 30% стартапов обдумывают вывод деятельности за пределы РФ, 11% считают, что в РФ для них нет никаких перспектив.

Представителей ИТ-сферы беспокоит и факт ухода из РФ таких компаний, как Fortinet, ESET, Avast, NortonLifeLock, Forcepoint, которые обеспечивали безопасность работы сетей и веб-ресурсов, облачных хранилищ, предоставляли решения для отражения разного рода хакерских атак. С их уходом справляться с кибератаками становится все сложнее, поэтому российским экспертам необходимо совершенствовать собственные технологии.

"Ожидается, что освободившиеся ниши позволят отечественным компаниям значительно нарастить объемы продаж", — сообщает издание 3dnews.ru.

В компании "Информзащита" считают, что еще большая "утечка мозгов" возможна в других секторах ИТ-сферы, нежели в секторе кибербезопасности, так как последний — довольно "специфический". Но некоторые представители индустрии полагают, что тотальной "утечки" боятся не стоит, потому как миграция айтишников будет, по большей части, "внутренней". К примеру, эксперты могут предпочесть мелким стартапам крупные госкомпании.

Ранее мы сообщали о том, что хакерская группа, связывающая себя с Anonymous, заявила о взломе российской корпорации "Газпром".