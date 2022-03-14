Росію масово покидають експерти з кібербезпеки: чим це загрожує

Представники ІТ-сфери побоюються, що протистояти кібератакам буде набагато складніше.

У фонді "Сколково" заговорили про "витік мізків", який спостерігається серед експертів у сфері кібербезпеки. Про це повідомляє видання "Комерсант".

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У "Сколковому" заявили, що фахівці з кібербезпеки дедалі частіше залишають стартапи, в яких працювали. Однак ЗМІ акцентує, що в західних країнах російським фахівцям можуть бути не раді через недовіру, адже ніхто не може дати гарантію, що не зламуватиме і "зливатиме" дані іноземних компаній, які ризикнуть найняти росіян-айтішників на роботу.

Медіа пише, що "Сколково" та "Ростелеком-Солар" було проведено опитування в процесі заходу Security Startup Welcome Day, яке й допомогло виявити "витік мозку". У фонді наголосили, що незважаючи на цей фактор, 72% респондентів (російських стартапів) хочуть працювати у Росії. Стартапи, які працювали на західних клієнтів, готові співпрацювати з російськими й азіатськими клієнтами. Також опитування показало, що майже 30% стартапів обмірковують виведення діяльності за межі РФ, 11% вважають, що в РФ для них немає жодних перспектив.

Представників ІТ-сфери турбує і факт відходу з РФ таких компаній, як Fortinet, ESET, Avast, NortonLifeLock, Forcepoint, які гарантували безпеку роботи мереж і вебресурсів, хмарних сховищ, надавали рішення для "відбиття" різноманітних хакерських атак. З їх відходом справлятися з кібератаками стає все важче, тому російським експертам необхідно вдосконалювати власні технології.

"Очікується, що ніші, які звільнилися, дозволять вітчизняним компаніям значно наростити обсяги продажів", — повідомляє видання 3dnews.ru.

У компанії "Інформзахист" вважають, що ще більший "витік мозку" можливий в інших секторах ІТ-сфери, ніж у секторі кібербезпеки, оскільки останній — досить "специфічний". Але деякі представники індустрії вважають, що тотального "витікання" боятися не варто, бо міграція айтішників буде, здебільшого, "внутрішньою". Наприклад, експерти можуть віддати перевагу дрібним стартапам великих держкомпаній.

Раніше ми повідомляли про те, що хакерська група, яка пов'язує себе з Anonymous, заявила про злом російської корпорації "Газпром".