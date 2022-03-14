Илон Маск поднял курс Dogecoin на 10% одним твитом

Американский бизнесмен не собирается продавать свои цифровые активы, даже не смотря на инфляцию.

Основатель компаний SpaceX и Tesla, Илон Маск, написал в социальной сети Твиттер, что по прежнему остается держателем таких коинов, как Bitcoin, Ethereum, Doge. После этого стоимость последней поползла вверх, передает Фокус.

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После твита Илона Маска о криптовалютах стоимость Dogecoin на Binance повысилась на 10%. В своем посте миллиардер спросил о том, что думают подписчики касательно роста инфляции в ближайшем будущем.

"Для тех, кто нуждается в советах по этой теме, — лучше владеть физическими вещами, такими как дом или акции компаний, которые производят хорошие продукты, а не долларами, ведь инфляция высока. Я по-прежнему владею Bitcoin, Ethereum, Doge и не буду продавать их", — написал бизнесмен.

14 марта "дожкоин" продается за $0,11, его капитализация — $15,1 млрд. Об этом говорят данные CoinGecko, где он занимает 13-ю позицию среди криптовалют с наибольшей капитализацией. Отметим, что в последние 4 недели курс мемной криптовалюты просел на 21%.

Ранее, в январе 2022-го, курс "дожкоина" был поднят Маском на 12%, когда он предположил, что McDonald’s мог бы начать принимать Doge в качестве оплаты.

Напомним, что глава Роскосмоса пообещал создать "неубываемый" спутниковый Интернет. Это заявление появилось после того, как стало известно, что Маск распорядился доставить наземное оборудование Starlink в Украину. Сегодня услугой пользуются украинские вооруженные силы.

Стало известно, что система спутников, способная обеспечить интернет- и мобильную связь в РФ, будет называться "Гонец". Группировка будет насчитывать 32 аппарата.