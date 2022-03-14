Ответ Илону Маску: Россия запустит собственный спутниковый Интернет "Гонец"

Роскосмос заявил о развертывании системы спутниковой связи для мобильных и стационарных устройств.

Издание 3dnews.ru, ссылаясь на Роскосмос, сообщил о том, что в РФ намерены пользоваться собственными спутниками, которые обеспечат мобильную и интернет-связь. Об этом СМИ сообщило в своей публикации.

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Госкорпорация Роскосмос анонсировала старт проекта "Гонец". В корпорации заявляют, что система является мультифункциональной и может обеспечить персональную спутниковую связь. Также там акцентировали на обновлении данной системы.

Как пишет СМИ, в РФ уже работает система "Гонец-Д1М", отвечающая за работу каналов "подвижной связи для мобильных и стационарных абонентов в любой точке Земного шара". В составе системы — группировка низкоорбитальных спутников "Гонец-М". О численности этой группировки ничего не известно.

Госкорпорация уверяет, что система "нового поколения" будет укомплектована малыми спутниками, которые на данный момент находятся в разработке. Их доставят на низкую орбиту, — 1500 км над поверхностью земли. Уточняется, что спутники будут обладать повышенной пропускной способностью, увеличенным радиусом действия, солнечными батареями и сроком службы 10 лет.

[ + – ] Российский спутник системы Гонец

Роскосмос заявил, что спутники "обеспечат связью в S- и P-диапазонах частот на порядок большее количество абонентов", также обещают увеличение объема передаваемых данных и расширение географии применения системы. Известно, что группировка новых спутников будет насчитывать 32 аппарата и охватят "не менее чем 40 тыс. абонентов подвижной спутниковой связи" на территории РФ.

Фокус информировал о том, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, о создании "неубиваемого" спутникового Интернета в России. Похоже, что он имел ввиду проект "Гонец". Реакция Рогозина поступила после того, как Илон Маск сообщил о старте работы спутникового Интернета Starlink в Украине. Известно, что этот вид связи доступен пока что исключительно для военных.

Наше издание писало и том, почему российская военная спецсвязь не работает на территории Украины.

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