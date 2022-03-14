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Відповідь Ілону Маску: Росія запустить власний супутниковий інтернет "Гонець"

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супутник, супутниковий інтернет, зв'язок
Фото: АО «Спутниковая система «Гонец»

Роскосмос заявив про розгортання системи супутникового зв'язку для мобільних і стаціонарних пристроїв.

Видання 3dnews.ru, посилаючись на Роскосмос, повідомив про те, що в РФ мають намір користуватися власними супутниками, які забезпечать мобільний та інтернет-зв'язок. Про це ЗМІ повідомило у своїй публікації.

Держкорпорація Роскосмос анонсувала старт проєкту "Гонець". У корпорації заявляють, що система є мультифункціональною та може забезпечити персональний супутниковий зв'язок. Також там акцентували увагу на оновленні цієї системи.

Як пише ЗМІ, у РФ вже працює система "Гонець-Д1М", яка відповідає за роботу каналів "рухливого зв'язку для мобільних і стаціонарних абонентів у будь-якій точці Земної кулі". У складі системи — угруповання низькоорбітальних супутників "Гонець-М". Про чисельність цього угруповання нічого не відомо.

Держкорпорація запевняє, що система "нового покоління" буде укомплектована малими супутниками, які наразі перебувають у розробці. Їх доставлять на низьку орбіту — 1500 км над поверхнею землі. Уточнюється, що супутники матимуть підвищену пропускну здатність, збільшений радіус дії, сонячні батареї та термін служби 10 років.

система Гонець, супутник, РФ
Російський супутник системи "Гонець"

Роскосмос заявив, що супутники "забезпечать зв'язком у S- і P-діапазонах частот значно більшу кількість абонентів", також обіцяють збільшення обсягу даних, що передаються, і розширення географії застосування системи. Відомо, що угруповання нових супутників налічуватиме 32 апарати й охоплять "не менше ніж 40 тис. абонентів рухомого супутникового зв'язку" на території РФ.

Фокус інформував про те, що глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявляв про створення "невбивного" супутникового інтернету в Росії. Схоже, що він мав на увазі проєкт "Гонець". Реакція Рогозіна надійшла після того, як Ілон Маск повідомив про старт роботи супутникового інтернету Starlink в Україні. Відомо, що цей вид зв'язку доступний поки винятково для військових.

Наше видання писало й про те, чому російський військовий спецзв'язок не працює на території України.

Раніше ми повідомляли про те, що група хакерів під назвою Anonymous заявила про "злив" бази даних Роскомнагляду.