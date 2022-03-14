Відповідь Ілону Маску: Росія запустить власний супутниковий інтернет "Гонець"

Роскосмос заявив про розгортання системи супутникового зв'язку для мобільних і стаціонарних пристроїв.

Видання 3dnews.ru, посилаючись на Роскосмос, повідомив про те, що в РФ мають намір користуватися власними супутниками, які забезпечать мобільний та інтернет-зв'язок. Про це ЗМІ повідомило у своїй публікації.

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Держкорпорація Роскосмос анонсувала старт проєкту "Гонець". У корпорації заявляють, що система є мультифункціональною та може забезпечити персональний супутниковий зв'язок. Також там акцентували увагу на оновленні цієї системи.

Як пише ЗМІ, у РФ вже працює система "Гонець-Д1М", яка відповідає за роботу каналів "рухливого зв'язку для мобільних і стаціонарних абонентів у будь-якій точці Земної кулі". У складі системи — угруповання низькоорбітальних супутників "Гонець-М". Про чисельність цього угруповання нічого не відомо.

Держкорпорація запевняє, що система "нового покоління" буде укомплектована малими супутниками, які наразі перебувають у розробці. Їх доставлять на низьку орбіту — 1500 км над поверхнею землі. Уточнюється, що супутники матимуть підвищену пропускну здатність, збільшений радіус дії, сонячні батареї та термін служби 10 років.

[ + – ] Російський супутник системи "Гонець"

Роскосмос заявив, що супутники "забезпечать зв'язком у S- і P-діапазонах частот значно більшу кількість абонентів", також обіцяють збільшення обсягу даних, що передаються, і розширення географії застосування системи. Відомо, що угруповання нових супутників налічуватиме 32 апарати й охоплять "не менше ніж 40 тис. абонентів рухомого супутникового зв'язку" на території РФ.

Фокус інформував про те, що глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявляв про створення "невбивного" супутникового інтернету в Росії. Схоже, що він мав на увазі проєкт "Гонець". Реакція Рогозіна надійшла після того, як Ілон Маск повідомив про старт роботи супутникового інтернету Starlink в Україні. Відомо, що цей вид зв'язку доступний поки винятково для військових.

Наше видання писало й про те, чому російський військовий спецзв'язок не працює на території України.

Раніше ми повідомляли про те, що група хакерів під назвою Anonymous заявила про "злив" бази даних Роскомнагляду.