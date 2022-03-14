Ілон Маск підняв курс Dogecoin на 10% одним твітом

Американський бізнесмен не має наміру продавати свої цифрові активи, навіть попри інфляцію.

Засновник компаній SpaceX і Tesla, Ілон Маск, написав у соціальній мережі Твіттер, що, як і раніше, залишається власником таких коїнів, як Bitcoin, Ethereum, Doge. Після цього вартість останньої поповзла нагору, передає Фокус.

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Після твіту Ілона Маска про криптовалюти вартість Dogecoin на Binance підвищилася на 10%. У своєму пості мільярдер запитав, що думають підписники щодо зростання інфляції в найближчому майбутньому.

"Для тих, хто потребує порад з цієї теми, — краще володіти фізичними речами, такими як будинок або акції компаній, які виробляють хороші продукти, а не доларами, адже інфляція висока. Я, як і раніше, володію Bitcoin, Ethereum, Doge і не буду продавати їх", — написав бізнесмен.

14 березня "дожкоїн" продається за $0,11, його капіталізація — $15,1 млрд. Про це свідчать дані CoinGecko, де він посідає 13-ту позицію серед криптовалют із найбільшою капіталізацією. Зазначимо, що останні 4 тижні курс мемної криптовалюти просів на 21%.

Раніше, у січні 2022-го, курс "дожкоїна" був піднятий Маском на 12%, коли він припустив, що McDonald's міг би почати приймати Doge як оплату.

Нагадаємо, що глава Роскосмосу пообіцяв створити "невбиваний" супутниковий Інтернет. Ця заява з'явилася після того, як стало відомо, що Маск розпорядився доставити наземне обладнання Starlink до України. На сьогодні послугою користуються українські збройні сили.

Стало відомо, що система супутників, здатна забезпечити інтернет-і мобільний зв'язок у РФ, називатиметься "Гонець". Угруповання налічуватиме 32 апарати.