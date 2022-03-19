ПриватБанк предупредил о регламентных работах в "Приват24": что известно

В "Приватбанке" заявили, что платежи для физических лиц будут недоступны.

В ночь на 20 марта с 00:10 до 10:00 утра "Приватбанк" будет проводить регламентные работы. Поэтому в приложении "Приват24" платежи для физических лиц будут временно недоступны. Об этом "Приватбанк" сообщил в Facebook.

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В финансовом ведомстве сообщили, что такие работы позволят повысить стабильность процессов банка.

Напомним, вечером, 19 марта в приложении "Monobank" произошел сбой. Пользователи онлайн-банкинга не могли войти в свои аккаунты. Также были проблемы с проведением платежей.

Ранее, 18 марта пресс-служба "ПриватБанка" сообщила, что ограничивает любые валютные операции, кроме покупки гривны. Однако держатели криптовалюты могут воспользоваться P2P-переводами.