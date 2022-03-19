ПриватБанк попередив про регламентні роботи в "Приват24": що відомо

У Приватбанку заявили, що платежі для фізичних осіб будуть недоступні.

У ніч на 20 березня з 00:10 до 10:00 ранку "Приватбанк" проводитиме регламентні роботи. Тому в додатку "Приват24" платежі для фізичних осіб будуть тимчасово недоступні. Про це "Приватбанк" повідомив у Facebook.

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У фінансовому відомстві повідомили, що такі роботи дозволять підвищити стабільність процесів банку.

Нагадаємо, увечері, 19 березня у додатку "Monobank" стався збій. Користувачі онлайн-банкінгу не могли увійти до своїх облікових записів. Також були проблеми із проведенням платежів.

Раніше, 18 березня пресслужба "ПриватБанку" повідомила, що обмежує будь-які валютні операції, крім покупки гривні. Однак утримувачі криптовалюти можуть скористатися P2P-переказами.