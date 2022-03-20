В Украине объединят все информационные телеканалы в единую платформу, — указ Зеленского

Стартует круглосуточный марафон "Єдині новини #UАразом". Цель — донесение правды о войне в борьбе с российской дезинформацией.

Указом №151 и №152 в Украине планируют создать единую информационную политику на общенациональных каналах. Соответствующие указы подписал президент Владимир Зеленский.

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Из-за вторжения РФ и распространения дезинформации государством-агрессором, с целью донести правду о войне принято решение создать в Украине единую информационную платформу.

Согласно указу №151, для компании "Зеонбуд" (национальная цифровая телесеть) создается особый режим на время военного положения. Она будет включена в Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Также Государственная служба спецсвязи и защиты информации Украины совместно с Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения должны обеспечить:

постоянное функционирование объектов цифрового эфирного вещания и бесперебойную трансляцию телевизионных каналов в МХ – 1, -2, -3, -5;

круглосуточный мониторинг эфирной сети, оборудование главной станции мультиплексирования, спутниковых и наземных каналов;

резервирование спутниковых каналов доставки программ и оборудования главной станции мультиплексирования;

резервную доставку телеканалов в цифровые передатчики с привлечением альтернативного оператора спутниковой связи.

Второй указ №152 должен реализовать единую информационную политику тех общенациональных телеканалов, у которых большую часть эфира занимают информационные или информационно-аналитические передачи. Они будут действовать на платформе стратегической коммуникации как круглосуточный марафон "Єдині новини #UАразом".

Напомним, на время военного положения СНБО заморозил деятельность 11 партий, включая "ОПЗЖ", "Партия Шария" и другие.

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