В Украине объединят все информационные телеканалы в единую платформу, — указ Зеленского
Стартует круглосуточный марафон "Єдині новини #UАразом". Цель — донесение правды о войне в борьбе с российской дезинформацией.
Указом №151 и №152 в Украине планируют создать единую информационную политику на общенациональных каналах. Соответствующие указы подписал президент Владимир Зеленский.
Из-за вторжения РФ и распространения дезинформации государством-агрессором, с целью донести правду о войне принято решение создать в Украине единую информационную платформу.
Согласно указу №151, для компании "Зеонбуд" (национальная цифровая телесеть) создается особый режим на время военного положения. Она будет включена в Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения.
Также Государственная служба спецсвязи и защиты информации Украины совместно с Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения должны обеспечить:
- постоянное функционирование объектов цифрового эфирного вещания и бесперебойную трансляцию телевизионных каналов в МХ – 1, -2, -3, -5;
- круглосуточный мониторинг эфирной сети, оборудование главной станции мультиплексирования, спутниковых и наземных каналов;
- резервирование спутниковых каналов доставки программ и оборудования главной станции мультиплексирования;
- резервную доставку телеканалов в цифровые передатчики с привлечением альтернативного оператора спутниковой связи.
Второй указ №152 должен реализовать единую информационную политику тех общенациональных телеканалов, у которых большую часть эфира занимают информационные или информационно-аналитические передачи. Они будут действовать на платформе стратегической коммуникации как круглосуточный марафон "Єдині новини #UАразом".
Напомним, на время военного положения СНБО заморозил деятельность 11 партий, включая "ОПЗЖ", "Партия Шария" и другие.
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