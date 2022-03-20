В Україні об'єднають усі інформаційні телеканали в єдину платформу, — указ Зеленського

Стартує цілодобовий марафон "Єдині новини #UАразом". Мета — донесення правди про війну в боротьбі з російською дезінформацією.

Указом №151 та №152 в Україні планують створити єдину інформаційну політику на загальнонаціональних каналах. Відповідні укази підписав президент Володимир Зеленський.

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Через вторгнення РФ та поширення дезінформації державою-агресором з метою донести правду про війну прийнято рішення створити в Україні єдину інформаційну платформу.

Згідно з указом №151, для компанії "Зеонбуд" (національна цифрова телемережа) створюють особливий режим на час воєнного стану. Її додадуть до Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення.

Також Державна служба спецзв'язку та захисту інформації України спільно з Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення має забезпечити:

постійне функціонування об'єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійну трансляцію телевізійних каналів у МХ – 1, -2, -3, -5;

цілодобовий моніторинг ефірної мережі, обладнання головної станції мультиплексування, супутникових та наземних каналів;

резервування супутникових каналів доставлення програм та обладнання головної станції мультиплексування;

резервне доставлення телеканалів у цифрові передавачі із залученням альтернативного оператора супутникового зв'язку.

Другий указ № 152 має реалізувати єдину інформаційну політику тих загальнонаціональних телеканалів, у яких більшу частину ефіру займають інформаційні чи інформаційно-аналітичні передачі. Вони діятимуть на платформі стратегічної комунікації як цілодобовий марафон "Єдині новини #UАразом".

Нагадаємо, на час воєнного стану РНБО заморозила діяльність 11 партій, включаючи "ОПЗЖ", "Партія Шарія" та інші.

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