Создатели Ethereum уничтожили криптовалюту на сумму в $7 млрд: почему это произошло

Часть Ethereum решили сжечь, чтобы контролировать колебания курса и не допустить инфляцию.

Летом 2021 года был запушен хардфорк London для того, чтобы частично "сжечь" альткоины Ethereum, тем самым уменьшив их количество, поступившее в обращение. На данный момент количество уничтоженных "монет" достигло 2,5 млн, сообщает ultrasound.money. И этот показатель постоянно растет.

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Хардфорк был запущен для того, чтобы изменить принцип начисления комиссий за транзакции. В итоге, часть комиссионных, начисляемых майнерам за проведение транзакций, стала уничтожаться. Стоит отметить, что суть "сжигания" в том, чтобы не допустить инфляцию и резких скачков курса крипты. Все процессы в ходе сжигания альткоинов фиксируются в блокчейне, так что удостовериться в том, что коины действительно были уничтожены, может каждый желающий — процедура совершенно прозрачна.

[ + – ] Количество сгоревших Ethereum

Как отмечают в ultrasound.money, "эфир" сжигали во время покупки/продажи NFT на платформе OpenSea (230 тыс. альткоинов), в ходе переводов внутри сети (190 тыс. ETH), операций на бирже Uniswap V2 (127 тыс. "эфиров"), транзакций со стейблкоином USDT (92 тыс. Ethereum). Результатом послужило сокращение капитализации данной криптовалюты до $344 млрд и проседание курса на 2%. Сегодня диджитал-актив продается по $2,9 тыс. Выходит, что по сегодняшнему курсу уже сожжено "монет" на сумму свыше $7 млрд.

Максимальный курс ETH составлял $4,8 тыс. Такие данные были зафиксированы в ноябре 2021 года. С тех пор курс снизился почти на 50%.

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