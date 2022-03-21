Творці Ethereum знищили криптовалюту на суму $7 млрд: чому це сталося

Частину Ethereum вирішили спалити, щоб контролювати коливання курсу та не допустити інфляцію.

Влітку 2021 року запустили хардфорк London для того, щоб частково "спалити" альткоїни Ethereum, у такий спосіб зменшивши їхню кількість, що надійшла в обіг. На цей час кількість знищених "монет" досягла 2,5 млн, повідомляє ultrasound.money. І цей показник невпинно зростає.

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Хардфорк запустили, щоб змінити принцип нарахування комісій за транзакції. В результаті частину комісійних, що нараховуються майнерам за проведення транзакцій, почали знищувати. Варто зазначити, що мета "спалювання" в тому, щоб не допустити інфляцію і різких стрибків курсу крипти. Всі процеси під час спалювання альткоїнів фіксують в блокчейні, тож переконатися в тому, що коїни дійсно знищили, може кожен охочий — процедура повністю прозора.

[ + – ] Кількість згорілих Ethereum

Як зазначають в ultrasound.money, "ефір" спалювали під час купівлі/продажу NFT на платформі OpenSea (230 тис. альткоїнів), переказів усередині мережі (190 тис. ETH), операцій на біржі Uniswap V2 (127 тис. "ефірів" "), транзакцій зі стейблкоїном USDT (92 тис. Ethereum). Результатом стало скорочення капіталізації цієї криптовалюти до $344 млрд і просідання курсу на 2%. Сьогодні діджитал-актив продають за $2,9 тис. Виходить, що за сьогоднішнім курсом уже спалено "монет" на суму понад $7 млрд.

Максимальний курс ETH становив $4,8 тис. Такі дані зафіксували в листопаді 2021 року. З того часу курс знизився майже на 50%.

Фокус повідомляв, що ентузіасту вдалося створити систему опалення на основі майнінгової ферми. Тепер інженер не платить за опалення, а заробляє на ньому.

Також писали, що створений українцем альткоїн Waves різко подорожчав після того, як війська РФ вторглися на територію України — з $9 до $26.