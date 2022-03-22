Сотрудники Google начинают покидать Россию, — Bloomberg

Под угрозой в России, активно подавляющей инакомыслие, находится также YouTube. Его могут закрыть из-за популярности, которую сервис имеет в стране.

Компания Google предпринимает меры, чтобы защитить своих сотрудников в России. В московском офисе Google работало 244 человека, и в этом месяце информатор издания помог тем, кто заинтересован в переезде из страны, сообщает Bloomberg.

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По словам другого источника, Google также уволил сотрудников из Украины, где в Киеве работало около 50 человек.

Согласно внутреннему бюллетеню Google, компания уведомила персонал, что ее персонал "работает круглосуточно, чтобы обеспечить специализированную безопасность, а также другую поддержку" сотрудникам в Украине.

Попытки Google вывести из России свои доходы, но не потребительские товары, не прошли гладко. По словам одного человека, знакомого с ситуацией, российские разработчики в YouTube, которые больше не получают доходов от рекламы со своих видео, засорили каналы поддержки компании гневными тирадами и угрозами. Google заявила, что продолжает оказывать им поддержку.

Популярность YouTube может заставить российские власти задуматься о закрытии сервиса.

Новые строгие законы страны о СМИ против внутренней критики могут достичь целей подавления инакомыслия, а также полного запрета видеосайта. "Это может быть очень эффективно для контроля над YouTube", — пояснил Эмерсон Брукинг, старший научный сотрудник Лаборатории цифровых криминалистических исследований Атлантического совета.

Ранее Фокус сообщал, что Google запустила в Украине сервис, который сообщает о воздушной тревоге. Пользоваться приложением могут все владельцы Android.

В России удалили из App Store и Google Play популярную игру Angry Bird.