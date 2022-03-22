Співробітники Google починають покидати Росію, — Bloomberg

Під загрозою в Росії, що активно пригнічує інакодумство, перебуває також YouTube. Його можуть закрити через популярність, яку сервіс має у країні.

Компанія Google вживає заходів, щоб захистити своїх співробітників у Росії. У московському офісі Google працювало 244 особи, і цього місяця інформатор видання допоміг тим, хто зацікавлений у переїзді з країни, повідомляє Bloomberg.

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За словами іншого джерела, Google також звільнив співробітників з України, де в Києві працювало близько 50 людей.

Згідно з внутрішнім бюлетенем Google, компанія повідомила персонал, що її персонал "працює цілодобово, щоб гарантувати спеціалізовану безпеку, а також іншу підтримку" співробітникам в Україні.

Спроби Google вивести з Росії свої доходи, але не споживчі товари, не пройшли гладко. За словами однієї людини, знайомої із ситуацією, російські розробники в YouTube, які більше не отримують доходів від реклами зі своїх відео, засмітили канали підтримки компанії гнівними тирадами та погрозами. Google заявила, що продовжує надавати їм підтримку.

Популярність YouTube може змусити російську владу задуматися про закриття сервісу.

Нові суворі закони країни щодо ЗМІ проти внутрішньої критики можуть досягти цілей придушення інакомислення, а також повної заборони відеосайту. "Це може бути дуже ефективним для контролю над YouTube", — пояснив Емерсон Брукінг, старший науковий співробітник Лабораторії цифрових криміналістичних досліджень Атлантичної ради.

Раніше Фокус повідомляв, що Google запустила в Україні сервіс, який повідомляє про повітряну тривогу. Користуватися програмою можуть усі власники Android.

У Росії видалили з App Store та Google Play популярну гру Angry Bird.