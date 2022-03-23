Жители Донецкой, Харьковской и Киевской областей остались без мобильной сети, - Госспецсвязь

"Киевстар", Vodafone, "Укртелеком" и Lifecell делают все возможное, чтобы наладить мобильную связь и доступ к Интернету в сильно пострадавших городах и поселках.

23 марта без связи находятся населенные пункты в Донецкой, Харьковской и Киевской областях, которые находятся в зоне боевых действий. Государственная служба специальной связи и защиты информации отчиталась о ситуации на странице в Facebook.

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По информации ведомства, по состоянию на 14:00 связь отсутствует в городах Мариуполь Донецкой области и Изюме Харьковской области, а также в ряде населенных пунктов Киевской области: Ворзеле, Ирпене, Буче и Гостомеле. В комментариях пользователи написали, что с 5 марта без связи остаются поселки Иванков и Полесье под Киевом, а также ближайшие к ним села.

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Государственной службе специальной связи и защиты Украины в полном объеме обеспечивает управление сетями в условиях войны. Мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и Lifecell продолжают восстановление и обеспечение покрытия мобильной связью и доступом к Интернету", — отметила Госспецсвязь.

Спецслужба также сообщила, что сотрудники Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи заблокировали 97 IP -адресов и доменов, с помощью которых противник распространял пропаганду, дезинформацию, а также совершал хакерские атаки на информационно-телекоммуникационные ресурсы Украины.

Крупнейший оператор связи "Укртелеком" отразил DDOS-атаку на свой сайт, сохранив трудоспособность информационных систем. Критическая инфраструктура и сеть компании работают, оказывая услуги жителям всех областей Украины, кроме Черниговской и Луганской. Специалисты пытаются восстановить коммуникации в этих регионах, а также ремонтируют сети в Фастове, Белой Церкви и Боярке Киевской области.

Утром 23 марта Бучанская районная администрация сообщила в Facebook, что в Киевской области из-за оккупации вооруженными силами РФ без связи оказались села Бородянской и Немишаевской территориальных общин.

Накануне произошел сбой в мобильной сети оператора Vodafone. Представитель компании Владислав Войтович в Facebook заявил, что связь удалось полностью восстановить в Житомирской, Донецкой и Луганской областях.

Ранее украинские мобильные операторы согласились обеспечивать связь при нехватке средств. Льготы для абонентов ввели компании Vodafon, "Укртелеком", "Киевстар" и lifecell.

Телеком-эксперт Роман Химич заявил, что заглушить мобильную связь по всей Украине невозможно. По его словам, российские войска не будут уничтожать инфраструктуру, ведь тогда сами останутся без связи.