Жителі Донецької, Харківської та Київської областей залишилися без мобільної мережі, — Держспецзв'язок

"Київстар", Vodafone, "Укртелеком" і Lifecell роблять усе можливе, щоб налагодити мобільний зв'язок і доступ до інтернету в містах і селищах, які сильно постраждали.

23 березня без зв'язку перебувають населені пункти в Донецькій, Харківській і Київській областях, які розташовані в зоні бойових дій. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації прозвітувала про ситуацію на сторінці у Facebook.

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За інформацією відомства, станом на 14:00 зв'язок відсутній у містах Маріуполь Донецької області й Ізюмі Харківської області, а також у низці населених пунктів Київської області: Ворзелі, Ірпені, Бучі та Гостомелі. У коментарях користувачі написали, що з 5 березня без зв'язку залишаються селища Іванків і Полісся під Києвом, а також найближчі до них села.

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Державній службі спеціального зв'язку та захисту України в повному обсязі забезпечує управління мережами в умовах війни. Мобільні оператори "Київстар", Vodafone і Lifecell продовжують відновлення та забезпечення покриття мобільним зв'язком і доступом до інтернету", — зазначила Держспецзв'язку.

Спецслужба також повідомила, що співробітники Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та послуг поштового зв'язку, заблокували 97 IP-адрес і доменів, за допомогою яких противник поширював пропаганду, дезінформацію, також здійснював атаки хакерів на інформаційно-телекомунікаційні ресурси України.

Найбільший оператор зв'язку "Укртелеком" відбив DDOS-атаку на свій сайт, зберігши працездатність інформаційних систем. Критична інфраструктура та мережа компанії працюють, надаючи послуги мешканцям усіх областей України, окрім Чернігівської та Луганської. Фахівці намагаються відновити комунікації в цих регіонах, а також ремонтують мережі у Фастові, Білій Церкві та Боярці Київської області.

Уранці 23 березня Бучанська районна адміністрація повідомила у Facebook, що в Київській області через окупацію збройними силами РФ без зв'язку виявилися села Бородянської та Немишаївської територіальних громад.

Напередодні стався збій у мобільній мережі оператора Vodafone. Представник компанії Владислав Войтович у Facebook заявив, що зв'язок вдалося повністю відновити в Житомирській, Донецькій і Луганській областях.

Раніше українські мобільні оператори погодилися забезпечувати зв'язок за нестачі коштів. Пільги для абонентів запровадили компанії Vodafon, "Укртелеком", "Київстар" і lifecell.

Телеком-експерт Роман Хіміч заявив, що заглушити мобільний зв'язок у всій Україні неможливо. За його словами, російські війська не знищуватимуть інфраструктуру, адже тоді самі залишаться без зв'язку.