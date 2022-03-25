Российские хакеры 60 раз атаковали критическую инфраструктуру Украины - пока безуспешно

В период с 15 по 22 марта хакеры РФ пытались вывести из строя информационную инфраструктуру нашей страны при помощи вредоносного ПО четырех типов.

Госспецсвязи опубликовала статистику кибератак, совершенную противником в период 15-22 марта 2022 года. Служба сообщила в своем телеграм-канале о том, что большинство предпринятых попыток были неудачными.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как отметил замглавы Госспецсвязи Виктор Жора во время брифинга, кибератаки со стороны РФ продолжаются и их количество возрастает, однако они не столь сильны, как атаки 14 января. По словам чиновника, даже успешные атаки "почти не влияют на работу критической информационной инфраструктуры".

Командой CERT-UA с 15 по 22 марта было зафиксировано 60 кибератак при помощи вредоносных программ четырех типов: HermeticWiper, IsaacWiper, CaddyWiper, DoubleZero. Ранее хакеры использовали ПО двух типов: BootPatch и WhisperKill.

Госспецсвязи напоминает, что любая украинская компания или организация может получить помощь от CERT-UA. Специалисты помогут защититься от DDoS-атак, провести оценку систем безопасности с дальнейшим мониторингом их работы, перенести базы данных в "облако", установить специальное ПО для предотвращения киберугроз.

Ранее мы сообщали о том, что ФБР разыскивает четверых сотрудников Минобороны РФ и ФСБ. Они обвиняются в планировании кибератак на критические инфраструктуры в 135 странах мира.

Информировали и о том, что украинские хактивисты активно и успешно атакуют российские сайты таких компаний, как Сбербанк, Газпром и др.